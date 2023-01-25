Италия замещает российский газ

Италия перешла к расширению договоренностей о поставках газа со странами Северной Африки, чтобы заместить российское топливо. В частности, ставка делается на Ливию, где Eni и местная NOC собираются подписать контракт о добыче до 8,7 млрд кубометров в год на шельфе. Накануне также подписано соглашение о строительстве нового газопровода Galsi из североафриканского Алжира. Прежде Россия поставляла в Италию до 40% от всего импорта газа, Рим намерен полностью заместить эти объемы к 2025 году. По оценкам аналитиков, у Ливии есть потенциальная возможность увеличить экспорт в Европу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gregorio Borgia / AP Фото: Gregorio Borgia / AP

Ливийская NOC и итальянская Eni намерены потратить около $8 млрд на разработку двух морских газовых месторождений в Средиземном море с добычей около 850 млн кубических футов в сутки (8,7 млрд кубометров в год). Соответствующее соглашение компании подпишут 28 января, сообщил глава NOC Фархат Бенгдара 23 января. Как пояснил господин Бенгдара в эфире телеканала Al-Masar, месторождения уже были разведаны в соответствие с соглашением 2008 года и должны были начать добычу в 2017–2018 годах.

У Eni и NOC уже есть СП Mellitah Oil & Gas, добывающее газ в Ливии на месторождениях Вафа и Бахр-Эссалам. Газ с этих месторождений поступает в Италию через Средиземное море по трубопроводу Green Stream мощностью до 8 млрд кубометров в год, но реальная прокачка по нему в разы меньше — около 3,2 млрд кубометров в 2021 году.

После начала военных действий на Украине и постепенного снижения поставок из РФ Италия пытается диверсифицировать закупки газа за счет привлечения больших объемов СПГ и увеличения трубопроводных поставок через Трансадриатический газопровод (TAP) из Азербайджана. Италия импортирует до 90% потребляемого газа, до начала военных действий на Украине РФ была крупнейшим источником импорта с долей 40%. Рим намерен полностью заместить поставки из РФ к 2025 году.

За прошедший год крупнейшим экспортером газа в Италию стал Алжир, заместив российские объемы. Накануне Италия и Алжир подписали соглашение о строительстве газопровода Galsi (Алжир—Сардиния—Пьомбино в Тоскане). Ожидается, что таким образом Италия увеличит импорт из Алжира с 20 млрд кубометров в 2022 году до 35 млрд кубометров к 2030 году. В 2021 году Италия импортировала из этой страны 14 млрд кубометров.

Что касается Ливии, то в декабре правительство страны сняло форс-мажор по проектам разведки нефти и газа, вызванный боевыми действиями в стране, и пригласило международных партнеров NOC к возобновлению работы. Ливия обладает крупнейшими запасами нефти в Африке, но энергетическая инфраструктура, трубопроводы и порты оказались в центре вооруженной борьбы между центральным правительством и оппозицией. Их работа часто прерывается из-за боевых действий, а также общего обветшания инфраструктуры. Ливия, по оценкам итальянских властей, в перспективе способна увеличить поставки с 2 млрд до 9 млрд кубометров в год.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов считает, что потенциально Ливия могла бы увеличить экспорт газа в Италию — в последние годы внутреннее потребление газа в стране находилось на уровне 8,5–9 млрд кубометров, еще около 3 млрд кубометров приходится на потери и использование газа для закачки в пласт для поддержания давления на нефтяных месторождениях. «Я не ожидал бы резкого увеличения спроса на газ внутри страны, большую угрозу, на мой взгляд, представляют технические проблемы и тлеющий военный конфликт»,— говорит аналитик.

Увеличение добычи на 8,7 млрд кубометров в год, по его оценке, даст существенную прибавку, и из них как минимум 5–6 млрд кубометров может быть направлено на экспорт. В таком случае поставки за рубеж могут вырасти фактически втрое, до 7,5–8 млрд кубометров в год.

Хотя страны ЕС в поисках альтернативы российскому газу пока в основном полагаются на привлечение СПГ, они также пытаются получить все доступные объемы трубопроводного газа нероссийского происхождения. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Азербайджан 24 января заявил, что Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия попросили Еврокомиссию инвестировать в строительство инфраструктуры для увеличения поставок азербайджанского газа, учитывая планы Баку нарастить экспорт в Европу вдвое к 2027 году. Именно на рынки этих стран изначально был нацелен проект «газового хаба» в Турции, об обсуждении которого неоднократно заявляли власти РФ и представители «Газпрома».

Татьяна Дятел