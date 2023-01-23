Американский СПГ отчаливает от Европы

Поставки спотового СПГ из США в январе начинают смещаться из Европы в Азию по мере того, как снижение цен на газ в ЕС делает отгрузки менее выгодными. Тенденция может укрепиться, если потребности ЕС в газе для заполнения хранилищ предстоящей зимой окажутся гораздо меньше, чем ожидалось. Хотя США стали крупнейшим поставщиком СПГ в Европу в 2022 году, резкие колебания цен затрудняют подписание долгосрочных контрактов и тормозят инвестрешения по новым проектам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Снижение цен на газ в Европе привело к постепенному сокращению поставок американского газа на континент по мере того, как часть спотовых грузов начинает перенаправляться в Азию. По данным Platts, за 20 дней января около 64% экспортированных из США грузов СПГ было направлено в Европу против 70% в среднем в четвертом квартале 2022 года. Одновременно доля поставок в Азию выросла до 29% с 22% в четвертом квартале на фоне постепенного открытия экономики Китая после локдаунов. Сейчас США экспортируют в виде СПГ около 8,6–8,8 млрд кубометров газа в месяц.

В январе цены на газ в Европе падали почти на $600 за тысячу кубометров на фоне теплой погоды, высоких запасов в хранилищах и роста выработки ветряной генерации. В результате к середине января спотовые цены на СПГ в Азии превысили таковые в Европе, что обычно приводит к перетоку грузов. В то же время пока разница не так велика, чтобы вызвать масштабный отток, учитывая также необходимость платить за проход через Панамский канал в случае экспорта из США в Азию, а также дефицит танкеров в Тихоокеанском бассейне.

В 2022 году США стали крупнейшим поставщиком СПГ в Европу (38,9 млн тонн, по данным Kpler), причем большая часть партий представляла собой спотовые поставки. Россия заняла второе место по объему поставок СПГ в ЕС (с учетом поставок, приходящихся на доли Total и CNPC в «Ямал СПГ»), опередив Катар.

Хотя во второй половине января цены на газ в Европе начали немного восстанавливаться на фоне более холодной погоды, в настоящее время не просматривается перспектив существенного роста цен в ближайшие месяцы. Более того, среди аналитиков становится все более популярным мнение, что континент может ждать существенное снижение цен летом, если выяснится, что страны ЕС выйдут из зимы с более высокими запасами в ПХГ, чем ожидалось. По мере того как ПХГ будут заполняться, на европейском рынке может образоваться навес СПГ, учитывая, что спад потребления в Европе, видимо, носит долгосрочный характер, а потребление в Азии летом тоже может оказаться слабым. Подобная ситуация наблюдалась в пандемийном 2020 году, когда цены на газ в мире падали существенно ниже $100 за тысячу кубометров. Это не отменяет возможности резких скачков цен ближе к зиме, когда потребление может резко возрасти как в Европе, так и в Азии.

Высокая волатильность и неясная ценовая ситуация заставляют европейских потребителей не спешить с заключением долгосрочных контрактов на СПГ, несмотря на фактическую потерю российских объемов. В 2022 году страны ЕС недополучили около 60 млрд кубометров российского газа, однако европейские компании заключили долгосрочные контракты лишь на 9 млн тонн (12 млрд кубометров) СПГ из США. И это несмотря на то, что Европа в первую очередь надеется на американский СПГ, а Германия за последние шесть недель ввела уже три приемных терминала СПГ суммарной мощностью 14 млрд кубометров газа в год. «Что понятно из текущей волны контрактации, так это то, что европейские предприятия все еще предпочитают покупать СПГ на споте, поскольку они не хотят заключать долгосрочные контракты»,— отмечает Росс Вейно из Platts.

Низкий процент долгосрочных контрактов в Европе, а также неясная ситуация с контрактацией в Азии, где основной потребитель Китай также не торопится заключать новые соглашения, может затормозить новую волну американских СПГ-проектов. Так, в 2022 году, несмотря на резкий рост спроса на американский СПГ, только два проекта (Venture Global на 13,3 млн тонн и третья очередь Corpus Christi на 11,4 млн тонн) вышли на стадию окончательного инвестиционного решения (FID). Тем не менее как минимум еще четыре проекта рассчитывают принять FID в 2023 году.

Юрий Барсуков