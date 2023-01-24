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Коммерсантъ FM
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Муфтии России назвали сожжение Корана в Швеции оскорблением всех мусульман

Централизованные организации мусульман России осудили сожжение священной книги мусульман Корана и заявили, что такая акция — кощунство и оскорбление мусульман мира. В совместном заявлении Координационного центра мусульман в российских регионах отмечается, что это очередной пример «сатанинских действий» в Европе.

«Публичное сожжение Священного Корана в столице Швеции свидетельствует о глубоком разложении европейского общества. То, что выдается за проявление свободы слова и свободы вероисповедания,— не что иное, как варварское попрание духовных ценностей человечества»,— говорится в заявлении (есть у «Ъ»).

По мнению муфтиев России, западные государства продвигают лозунги свободы слова и защиты либеральных ценностей для прикрытия расизма, ксенофобии и исламофобии. «Разложение духовно-нравственных ценностных ориентиров, включая культивирование безнравственности, … отрицание традиционных семейных ценностей, пропаганду однополых браков и прочей мерзости стало обыденным для Запада»,— следует из сообщения.

«Очень надеемся, что Европа прекратит практику этих безнравственных и провокационных проявлений. Ничем хорошим для них это не закончится»,— добавили в организации.

21 января ультраправый политик Расмус Палудан провел протестную акцию у посольства Турции в Стокгольме, осудил ислам, который исповедуют большинство турецких граждан, и сжег Коран. Анкара выступила с резким осуждением позиции властей Швеции, которые назвали акцию законной. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Султан грозить уж будет шведам».

Милена Костерева

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