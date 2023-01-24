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Коммерсантъ FM
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В Роспатент подана заявка на регистрацию бренда Rostic`s

Компания «Юнирест», через которую работали российские подразделения KFC, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Rostic`s, сообщает агентство «Москва», в распоряжении которого, как утверждается, есть соответствующая документация.

Издание сообщает, что товарный знак Rostic`s регистрируется по классам международной классификации, позволяющим, в частности, производить и продавать блюда из курицы, рыбы и мяса, а также оказывать услуги кафе, ресторанов и осуществлять доставку еды.

В конце октября 2022 года американский холдинг Yum! Brands сообщил о продаже российского бизнеса, включая 70 ресторанов KFC и мастер-франшизу бренда, ижевской компании «Смарт Сервис», бывшему локальному франчайзи KFC. По условиям договора франчайзи должен со временем провести ребрендинг всех точек сети и переименовать рестораны в Rostic`s.

При этом в России около 1,1 тыс. ресторанов KFC и несколько сотен бывших франчайзи, которые просят правительство остановить продажу сети компании «Смарт Сервис». Сейчас сделка находится на согласовании в специальной комиссии правительства. Как выяснил «Ъ FM», локальные владельцы недовольны тем, что бренда KFC в стране больше не будет, а роялти и маркетинговые сборы для них останутся прежними — 11%.

Сеть KFC пришла в Россию в 1993 году, заключив партнерский договор с «Росинтером», и долгое время рестораны сети работали под вывеской «Ростик`с». Согласно сообщению агентства «Москва», в Роспатент подана заявка на регистрацию бренда с написанием на английском языке — Rostic`s.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Бренд раздора».

Эрдни Кагалтынов

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