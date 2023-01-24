WSJ: Ford хочет продать свой завод в Германии китайской BYD

По сведениям The Wall Street Journal, ссылающейся на неназванные осведомленные источники, американский автоконцерн Ford ведет переговоры с китайским производителем электромобилей BYD о продаже своего завода в немецком городе Зарлуи. Завод был открыт еще в 1970 году, однако в прошлом году Ford объявил о его возможном закрытии в связи с завершением в 2025 году производственного цикла выпускаемой там модели Ford Focus.

По данным WSJ, представители Ford на следующей неделе отправятся в Китай, чтобы обсудить условия возможной сделки, финансовые детали которой пока неизвестны. По неофициальной информации, интерес к покупке немецкого завода Ford проявили 15 инвесторов. Однако пока, как отмечает WSJ, американская компания склоняется к предложению BYD, которая в прошлом году обошла Tesla по продажам автомобилей с электродвигателем.

Евгений Хвостик