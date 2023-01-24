Глава «Роскосмоса» заявил о необходимости выпускать до 250 орбитальных спутников ежегодно

Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что к 2030 году России нужно иметь группировку орбитальных спутников из тысячи аппаратов. Для достижения этой цели в стране должно выпускаться около 200–250 спутников каждый год.

«Чтобы мы отвечали мировому уровню к 2030 году, в российской орбитальной группировке должно быть около ста радиолокационных малых спутников»,— уточнил господин Борисов в ходе заседания «Королёвских чтений» (цитата по «РИА Новости»).

По его данным, также необходимо произвести 80 аппаратов высокодетального наблюдения и приблизительно 100 спутников обзорного наблюдения.

В итоговом отчете «Роскосмоса» за 2021 год указывалось, что орбитальная спутниковая группировка России насчитывает 102 аппарата (включая спутники научного, социально-экономического и двойного назначения). В июне экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что у России есть около 160 спутников гражданского и военного назначения. В среднем в период с 2019-го по 2022 год количество искусственных спутников Земли в российской группировке увеличивалось на четыре-пять аппаратов.

Андрей Сапожников