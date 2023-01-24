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Коммерсантъ FM
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«Логичнее простить ради государственных интересов»

Дмитрий Дризе — о том, почему нет решения по релокантам

Умные головы должны вернуться, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, это нужно для дальнейшего подъема экономики. При этом страна должна принять обратно тех, кто в свое время струсил и смалодушничал. Между тем в Госдуме активно обсуждают идею изъятия собственности у релокантов, которые нелестно отзываются о современных российских реалиях. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе опасается, что в таких условиях купить обратный билет пожелают далеко не все.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

С наступлением нового года поток, мягко говоря, осуждения уехавших россиян или, как модно сейчас говорить, релокантов не только не утихает, но даже набирает обороты. Однако решения, что с ними делать, как не было, так и нет. И это явно добавляет масла в огонь. Почему так происходит? Здесь применима чрезвычайно популярная в последнее время фраза — потому что не все однозначно. В первую очередь есть условно «тихие» релоканты, которые просто уехали, а есть те, кто молчать не желает. Они обличают, осуждают нынешнюю российскую политику. Более того, среди таковых имеются еще и очень известные люди.

«Единая Россия» предложила создать условия для возвращения «умных голов»

Проблема в том, что их никак нельзя достать. Наделение статусом иностранного агента или даже уголовное преследование на родине никого по большому счету не пугает. Но зато можно арестовать их собственность, а у многих ее немало. Да, это чувствительно, наверное. Если, конечно, кто-то не успел продать или переписать свое добро на родственников и знакомых.

Но тут вопрос в том, по каким критерием забирать активы. Нужно ведь все это как-то прописать в законе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин при поддержке депутатов поддерживает идею дифференцированного подхода. Смысл такой: вылил грязь на страну — лишился собственности. Однако и здесь все не так просто — у нас же не военный коммунизм пока что. Россия же правовое государство, не правда ли?

Поэтому по закону соответствующее решение принимает только суд, а у обвиняемого должно быть право на защиту. Каждый случай следует отдельно обсуждать в рамках судебных слушаний.

Если всего этого не сделать, жди очередных обвинений, что, мол, беззаконие творится в Российской Федерации. И опять же это даст повод очернителям злословить.

Из всего из этого вытекает проблема номер два. Выражаясь словами секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, умные головы нужно вернуть в страну — экономика страдает. Правильно, нужно. Только вот представьте, вернется такая голова домой, а ее встречают люди в штатском и говорят: а вы, товарищ дорогой, находясь за рубежом, лили грязь на нашу родину. Да нет же, я ни слова не говорил — молчал. Ничего не знаем, господин, вы у нас в списке проходите как враг, очернитель. Пройдемте.

Володин призвал дифференцировать подход к возможной конфискации имущества уехавших россиян

Иными словами, если рассуждать логически, услышав грозную риторику от властей предержащих, скажем так, не у всех возникнет желание вернуться. По крайней мере, это повод для беспокойства. Если так, то лучше не рисковать, а то ведь себе дороже может получиться. Прецеденты были — уехавшим провинившимся бизнесменам предлагали вернуться в рамках некоего списка, гарантировали безопасность, но в результате кое-кого все-таки посадили.

Поэтому кажется, что перед принятием решения следует задаться вопросом: что стране полезнее — поголовно всех карать или прощать ради государственных же интересов? Тем более что лить грязь на страну — формулировка размытая. Иной считает, что он, напротив, патриот не меньше, чем те, что собираются привязать его к позорному столбу.

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