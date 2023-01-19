С 1 февраля в Свердловской области снизят тарифы на электроэнергию, которые останутся на уровне прошлого года. Постановление Региональной энергетической комиссии опубликовано на сайте ведомства. Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу и в ближайшее время будет принят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Напомним, в ноябре прошлого года РЭК повысила цены на электричество на 35%, что вызвало недовольство свердловчан. В итоге прежнее постановление было отменено Федеральной антимонопольной службой.

С февраля дневной тариф составит 5,44 руб./кВт·ч. вместо 7,36 руб., что сопоставимо с ценами прошлого года. За пользование электричества ночью будут начислять 2,59 руб./кВт·ч. вместо 2,86 руб.

Для свердловчан, проживающих в домах с электроплитами и электроотопительными установками, дневной тариф составит 3,81 руб./кВт·ч, ночной – 1,82 руб./кВт·ч. Аналогичные цены будут действовать в селах.

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