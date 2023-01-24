Путин отметил рост цен и дефицит некоторых лекарств

Президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства лекарственный рынок в стране. Он отметил, что, несмотря на рост фармацевтического производства в стране, наблюдался дефицит некоторых лекарств. Также увеличилась стоимость лекарственных препаратов.

«Дело в том, что, во-первых, и цены подросли у нас за последнее время. И наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то что у нас наблюдается рост производства, фармацевтической продукции за три квартала прошлого года он составил примерно 22%»,— сказал президент.

В ходе совещания Владимир Путин также напомнил, что Россия не вводила ограничений на импорт лекарственных средств для иностранных компаний, а зарубежные производители продолжают работу на российском рынке. При этом президент отметил важность наращивания собственных исследований в фармацевтической отрасли.

«Мы, как известно, не запрещаем импорт, не ограничиваем его. Мы работаем с производителями, которые традиционно работают на нашем рынке, иностранные производители. Надо сказать, что многие продолжают эту работу в обычном режиме. Но некоторые из них приостановили исследования, как мы видим. И, конечно, здесь очень важно наращивать наши усилия по этому направлению»,— отметил господин Путин.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая с докладом, подчеркнул необходимость поддерживать продвижение отечественных лекарств, а также разъяснять населению, что по качеству они не уступают зарубежным препаратам. По его словам, в течение года на российский рынок вводится около 6 млрд упаковок лекарств, около 70% из которых — отечественные препараты.

Ранее Минздрав включил йод и аспирин в список потенциально дефицитных лекарств. Всего в список были включены 97 позиций.

В 2022 году операторы госзакупок приобрели лекарства на 910 млрд руб., что на 5% больше в годовом выражении. Закупки для районных стационаров сократились на 32%, для городских больниц — на 28%. Собеседники «Ъ» связывают ситуацию не только со снижением заболеваемости COVID-19, но и с экономией средств на фоне военных действий на Украине.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Сокращение в госпитательных целях».

Милена Костерева