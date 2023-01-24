Минздрав включил йод и аспирин в список потенциально дефицитных лекарств

97 позиций были включены межведомственной комиссией Минздрава в перечень лекарств, которые могут стать «потенциально дефектурными» на российском рынке. В отношении этих лекарственных средств правительство будет в приоритетном порядке принимать меры по обеспечению их доступности для потребителей.

Как сообщает издание «Фармацевтический вестник», ознакомившееся с документом, Минздрав выдал 44 разрешения для возможности ускоренной регистрации лекарств, 80 разрешений — для внесения изменений по сокращенной процедуре, 11 разрешений — для обращения препаратов в России в иностранной упаковке, 7 разрешений — на временное обращение в стране незарегистрированных лекарственных средств.

Среди препаратов, включенных в перечень: йод, ибупрофен, ацетилсалициловая кислота (аспирин), лидокаин, парацетамол, фентанил, фенобарбитал (основная составляющая валокордина и корвалола) и другие лекарства.

Ранее аналитическая компания RNC Pharma сообщила, что в Россию существенно снизились поставки импортных транквилизаторов. На рынке также фиксируется подорожание жизненно важных препаратов.

О ситуации на российском фармацевтическом рынке — в материале «Ъ» «В состоятельности средней тяжести».

Андрей Сапожников