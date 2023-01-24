«Реальность не сходится с пожеланиями клиентов»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие дома и по какой цене продаются на этом направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На рынке загородной недвижимости покупатели все чаще отдают предпочтение новым, но уже построенным домам с финишной отделкой — в формате «под ключ». Это один из главных трендов сектора индивидуального жилищного строительства Московского региона. Однако количество запросов на подобные форматы не соответствует объему предложения. По данным аналитиков компаний VSN Realty и Art House, в секторе загородных поселков среднего ценового уровня по Новорижскому направлению продаются в основном лоты без отделки.

Девелоперы предоставляют услуги по выполнению отделочных работ менее чем в 30% поселков, расположенных в 45-65 км от МКАД. У домов без отделки в этой локации широкий ценовой диапазон — от 5 млн руб. до 35 млн руб. Это объекты с разной технологией возведения, но преимущество блочные — из керамо-, газобетонных, а также газосиликатных блоков. Такие дома формируют около 70% объема экспозиции указанного субрынка.

К более редким предложениям относятся лоты из клееного бруса, а также каркасные энергоэффективные объекты. Наиболее распространенный метраж в средней ценовой категории — 130-160 жилых метров, хотя встречаются и компактные варианты площадью до 100 «квадратов», а также просторные дома площадью более 500 кв. м.

Брокеры отмечают: практика продаж и цифры аналитиков демонстрируют, что потенциальные покупатели проявляют довольно высокий интерес именно к построенным домам с отделкой. Последние три года такие запросы составляют три четверти спроса загородного субрынка. Но реальность все еще не сходится с пожеланиями клиентов.