СПГ из России получил надбавку за происхождение

Японские компании резко поднимут цены страхования российского СПГ, речь идет о подорожании на 80%, сообщило агентство Kyodo. В декабре 2022-го страховщики планировали и вовсе перестать оказывать услуги на случай ущерба от военных столкновений в водах вокруг России и Украины. Но это привело бы к полной остановке поставок сжиженного газа по морю, и Токио попросил компании продолжить страховать суда. Вместе с тем после того как цена страхования вырастет более чем в полтора раза, электричество в Японии тоже может подорожать, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Между тем не исключено, что эти расходы лягут, в частности, и на российские компании, отметил старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович: «Мы с вами не знаем, как сформулированы контракты. Но скорее всего, особенно если провести аналогию с нефтяным бизнесом, то увеличение стоимости страхования будет иметь последствия в виде необходимости давать дисконт по контрактам. Думаю, в конечном счете это все равно будет означать, что доходы российских экспортеров будут уменьшены, либо сократятся доходы компаний, которые, скажем, владеют долями в том же самом "Ямале СПГ".

С другой стороны, сжиженный природный газ сейчас стоит дорого, это востребованный товар, за него реально идет драка. Так что, думаю, увеличение стоимости страхования кардинально на бизнес тех компаний, которые возят или производят газ, не повлияет. Тем не менее это еще один звоночек насчет того, чтобы все-таки как минимум российские игроки, которые занимаются таким видом топлива, более активно продвигались в сторону создания своих страховых компаний».

Российский СПГ — единственный вид топлива, поставки которого в Европу в прошлом году выросли. На фоне резкого сокращения транзита трубопроводного газа доля сжиженного в российском экспорте выросла до 25%, писал “Ъ”. В 2022-м поставки СПГ в страны ЕС увеличились на 21% за год. Но дополнительных мощностей у России почти не осталось, подчеркнул замдиректора по энергетическому направлению Института финансов и энергетики Алексей Белогорьев:

«Россия сейчас экспортирует СПГ на максимуме своих возможностей. Небольшой прирост даст только новый завод в комплексе "Портовая" на Балтике. Остальные наши заводы — это "Ямал СПГ" и "Сахалин-2" — работают выше проектной мощности. Ближайшее крупное какое-то изменение произойдет после введения в строй первой очереди "Арктик СПГ-2". Но когда это произойдет, до сих пор неясно. Все менее вероятно, что это будет начало 2024 года, скорее всего сроки сдвинутся на 2025-й. Там сохраняются большие сложности в части импортозамещения основного оборудования. Поэтому пока не появится новых мощностей, серьезных изменений в объемах экспорта не произойдет.

Вместе с тем не думаю, что в этой сфере будут вводиться санкции, потому что на рынке СПГ очень напряженная ситуация, и российское топливо объективно нужно. Здесь, в общем-то, положение Европы даже заметно хуже, чем в части нефти. ЕС останется основным рынком сбыта, но, с другой стороны, здесь решают не российские компании. В значительно большей степени это зависит от тех корпораций, которые законтрактовали российский СПГ, например, от той же Total».

В России работают два крупнотоннажных СПГ-проекта: «Сахалин-2» и «Ямал СПГ». Последний на 50% принадлежит НОВАТЭКу, по 20% акций имеют французская Total и китайская CNPC, 10% контролируется Фондом шелкового пути. Летом 2022 года российские власти сообщили, что надеются занять пятую часть мирового рынка сжиженного природного газа к 2030-му.

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Даниил Бабкин