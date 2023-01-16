Российский СПГ обживается в Европе

Сжиженный природный газ (СПГ) пока остается единственным видом топлива, поставки которого из России в Европу выросли по итогам 2022 года. НОВАТЭК увеличил поставки СПГ в Европу с завода «Ямал СПГ» примерно на 13,5%, также вклад в общий объем поставок внесли пока несущественные объемы с завода «Газпрома» «Портовая СПГ». Сокращение поставок российского трубопроводного газа в ЕС привело к тому, что доля СПГ в российском экспорте газа, прежде незначительная, по оценкам аналитиков, выросла до 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Несмотря на сокращение трубопроводных поставок «Газпрома» в Европу, экспорт сжиженного природного газа в ЕС, наоборот, рос на протяжении всего 2022 года. Так, завод НОВАТЭКа «Ямал СПГ» увеличил поставки в ЕС примерно на 13,5%, до 14,65 млн тонн, подсчитал “Ъ” на основе данных аналитической системы Kpler. Еще около 0,7 млн тонн на континент пришло с проекта НОВАТЭКа «Криогаз-Высоцк». Также незначительные пока объемы ушли с запущенного в сентябре проекта «Газпрома» «Портовая СПГ» — около 0,35 млн тонн, которые преимущественно были поставлены в Грецию (последние грузы с этого СПГ-завода направлялись в Турцию).

Что касается азиатского направления, где спотовые цены на протяжении всего года были ниже, чем Европе, то поставки с проекта «Газпрома» «Сахалин-2» на Дальнем Востоке, по расчетам “Ъ”, выросли примерно на 2%, до 10,64 млн тонн, НОВАТЭК снизил поставки в Азию с «Ямал СПГ» на 7%, примерно до 5,1–5,3 млн тонн.

В НОВАТЭКе на запрос “Ъ” не ответили, в «Газпроме» от комментариев отказались.

Несмотря на запрет импорта угля и нефтяное эмбарго, страны ЕС не вводили общих ограничений на покупку российского трубопроводного газа и СПГ, хотя отдельные страны объявили об отказе от таких закупок. После того как «Газпром» ограничил поставки по газопроводам, Европе пришлось закупать больше СПГ по сверхвысоким ценам с заводов по всему миру, включая и РФ, чтобы успеть заполнить подземные хранилища к зиме.

По оценке Марии Беловой из «Выгон Консалтинга», по итогам 2022 года Европа, включая Турцию, импортировала примерно 125 млн тонн СПГ, на Россию от этого объема пришлось около 13%. «Безусловно, российский СПГ сыграл весомую роль на газовом рынке Европы в 2022 году. Дефицитный баланс удалось свести только благодаря снижению потребления газа, и отсутствие 20 млрд кубометров поставок СПГ из России могло бы сыграть критическую роль в ходе сезона закачки газа в ПХГ»,— считает эксперт Центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов. На фоне снижения объема российского экспорта трубопроводного газа в Европу доля СПГ в общих российских поставках заметно выросла, превысив 25% от суммарных поставок газа и СПГ (вместо 7% годом ранее), отмечает независимый эксперт Александр Собко.

Россия по итогам года заняла третье место по поставкам СПГ в Европу, уступив США и Катару. Великобритания и страны Балтии прекратили покупать российский СПГ, но спрос увеличился со стороны Испании, нарастившей закупки на 45% год к году, следует из данных испанской энергокомпании Enagas.

Подготовка Европы к зиме 2023–2024 годов может оказаться еще более сложной, а новые значительные объемы СПГ на рынке появятся не раньше 2025 года. Поэтому континенту по-прежнему будет довольно сложно заместить российский СПГ. При отсутствии каких-то ограничительных мер в 2023 году стоит ожидать сохранения высоких поставок СПГ из России на рынок Европы, считает Сергей Капитонов. Так как сейчас поставки трубопроводного газа из России в ЕС идут на уровне 20–25 млрд кубометров при пересчете на год, то в 2023 году Европе предстоит заместить еще около 40 млрд кубометров поставок российского газа. «На фоне роста конкуренции за объемы СПГ Европа, скорее всего, в 2023 году сохранит статус наиболее привлекательного по цене рынка для поставщиков СПГ, включая Россию»,— ожидает аналитик.

Впрочем, Александр Собко полагает, что в 2023 году может вырасти привлекательность азиатского направления, хотя для поставок с Ямала и тем более Балтики более низкие транспортные расходы делают европейское направление выгоднее даже при равных ценах на газ с Азией. Аналитик ожидает, что по мере восстановления спроса в Китае CNPC перестанет перепродавать свои объемы с «Ямал СПГ» в Европу. Он также полагает, что поставки ямальского газа по контракту «Газпрома» с Gail в Индию вырастут, так как компания восстановит контроль над этими объемами, временно утраченный после национализации европейского трейдингового подразделения «Газпрома» в 2022 году властями Германии.

Татьяна Дятел