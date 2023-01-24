Карты в поисках клиентов

В 2022 году сегмент кредитных карт показал лучшую динамику в сравнении с другими сегментами потребительского кредитования. На фоне ужесточения скоринга при одновременном ухудшении финансового положения россиян кредитки удовлетворили часть спроса на кредиты наличными. Однако и в этом сегменте банки предпочитают работать только с качественными заемщиками, выдавливая часть клиентов в сегмент МФО. В 2023 году рынок кредитных карт продолжит рост, но менее быстрый. На сегмент будет оказывать давление нестабильная экономическая ситуация, а также расширение предложений новых финансовых продуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сегмент кредитных карт стал единственным на рынке потребительского кредитования, который показал рост в 2022 году доли. По итогам девяти месяцев 2022 года она достигла 18,1% против 15,5% по итогам всего 2021 года, следует из исследования Frank RG. Портфель карт по итогам года оценивается в 2,37 трлн руб. Это на 18,7% больше, чем в 2021 году. В Росбанке портфель кредитных карт по итогам года вырос на 32% (без учета овердрафта). Рост выдач кредитных карт по итогам года зафиксировали и в банке «ФК Открытие» — прирост составил 21%. В ВТБ сегмент карт рос быстрее других кредитных продуктов, составив 9%.

При этом уровень просрочки сроком более 90 дней, по данным Frank RG, изменился слабо — в 2021 году показатель составлял 12,5%, в 2022 году вырос лишь на 0,7 п. п., до 13,2%. Такой низкий уровень просрочки сегменту удалось сохранить за счет «выдавливания» наиболее рискованных клиентов в сегмент МФО. И там просрочка по итогам года выросла на 13 п. п., до 43% при портфеле 431 млрд руб.

На этом фоне ужесточилась конкуренция банков за качественных клиентов, указывают эксперты Frank RG. Одними из главных способов стали цена обслуживания кредитной карты и длина льготного периода. Так, в 2021 году только 26,5% предлагаемых на рынке кредитных карт были бесплатными в обслуживании. В 2022 году доля бесплатных карт составила уже 65,6%. Средний срок грейс-периода по кредитным картам также заметно вырос — 111 дней в 2022 году против 91 дня в 2021 году.

На фоне улучшения условия по картам рос спрос на продукт и со стороны заемщиков. В 2022 году интерес заемщиков к карточным продуктам вырос на 10–40% в зависимости от кредитора и его бизнес-модели.

По итогам года в обороте находилось 47–48 млн кредитных карт. Годовой прирост составил 20%, оценивает гендиректор экосистемы Unicom Дмитрий Африканов. В 2023 году проникновение кредитных карт продолжится на фоне гибких и интересных программ лояльности, которые будут предлагать банки потребителям, уверен эксперт. В 2023 году рост сегмента может ускориться и превысить 20%, ожидает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Банки могут смягчить условия выдач, однако введенные Банком России ограничения будут сдерживать рост портфеля в наиболее рискованных сегментах.

Возможен и рост просрочки по кредитным картам в 2023 году, считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. «В неблагоприятную фазу экономического цикла розничные заемщики вошли с повышенным уровнем закредитованности, рост которого был обусловлен бумом кредитования в 2020–2021 годах. Дальнейший рост портфеля на протяжении 2022 года не мог пройти без генерации значительного потенциала отложенного стресса. В результате его реализации не только образуется просрочка, но и замедлятся выдачи»,— отмечает он. По словам господина Беликова, помимо собственной настройки риск-аппетита банки теперь должны считаться с макропруденциальными лимитами регулятора, «нацеленными на недопущение еще более непропорционального роста долговой нагрузки наиболее закредитованных заемщиков». Вероятно, это будет сопровождаться и дальнейшей миграцией некоторой части заемщиков в сегмент микрофинансирования, если не в серый сегмент рынка, опасается господин Беликов.

Сами банки смотрят на сегмент кредитных карт с оптимизмом, хотя и оговариваются, что многое будет зависеть от экономической ситуации. Руководитель центра кредитных карт Росбанка Наталья Зубенко подчеркнула, что «критерии выдачи кредитных карт сегодня находятся на докризисном уровне, решение об их корректировке банк будет принимать в зависимости от развития ситуации на рынке». В 2023 году рост продолжится, но более сдержанными темпами, считают в ВТБ. При этом «кредитные карты будут частично замещаться программами банковской рассрочки, из-за чего произойдет перераспределение их доли», уверены в банке. Конкуренцию сегменту может составить и стремительно растущий рынок BNPL, добавляют в Frank RG (см. «Ъ» за 19 января).

Полина Трифонова