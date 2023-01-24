Более половины петербуржцев расходились на хорошей ноте с бывшим коллективом после увольнения

Основными причинами увольнения 51% жителей Санкт-Петербурга назвали недовольство условиями работы, зарплатой и проектами. Еще 16% получали более приятное предложение, а 5% — поскольку достигли потолка в компании и хотят двигаться дальше, следует из опроса исследовательского центра Зарплата.ру.

При увольнении 52% горожанина расходились с бывшим руководством и коллективом на хорошей ноте. Еще 13% расходились со ссорой и негативом, оставшись недовольными друг другом. После увольнения 40% респондентов находили утешение в общении с родными и близкими, а 18% опрошенных старались уделять больше времени хобби. 11% отвлекались за счет вкусной еды и алкоголя, ничего не делали при это 36% петербуржцев.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что каждый третий работодатель Петербурга ожидает перемен к лучшему в этом году.

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