Каждый третий работодатель Петербурга ожидает перемен к лучшему в этом году

Всего 14% работодателей Северо-Запада России оценивают положение своей компании в 2023 году как негативное, еще 3% как крайне негативное. Данные следуют из опроса hh.ru.

Позитивные оценки более свойственны малому и среднему бизнесу. Так, 48% уверены, что их бизнес останется в стабильном положении, 30% в то же время ожидают перемен к лучшему. Кроме того, 57% работодателей планируют увеличить численность персонала в собственных компаниях, 35% увеличить бюджет на подбор персонала, а 17% наоборот – уменьшить.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что на поддержку рынка труда в 2023 году Смольный направит 176 млн рублей.

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