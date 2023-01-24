Обвиняемый в работе на Дерипаску экс-сотрудник ФБР не признал вину

Бывший сотрудник ФБР Чарльз Макгонигал, обвиняемый в нарушении антироссийских санкций, не признал вину. По версии американского следствия, он пытался помочь обойти санкции российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

В рамках дела также был задержан гражданин США Сергей Шестаков, работавший переводчиком с русского языка в суде. Он также заявил о своей невиновности. Суд южного округа штата Нью-Йорк постановил, что на время рассмотрения дела обвиняемые могут быть отпущены под залог в $500 тыс. и $200 тыс. соответственно. Господин Шестаков уже внес нужную сумму, передает ТАСС.

Обоих мужчин задержали вчера, 23 января. Чарльз Макгонигал возглавлял департамент контрразведки в нью-йоркском отделении ФБР, он вышел на пенсию в 2018 году. Работая в ФБР, он участвовал в расследованиях в отношении российских олигархов, включая господина Дерипаску. По данным Минюста США, в 2021 году господин Макгонигал и Сергей Шестаков вступили в сговор с целью оказания услуг российскому бизнесмену в нарушение санкций США, введенных в 2018 году.

Лаура Кеффер