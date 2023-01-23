В США задержан бывший сотрудник ФБР за помощь в снятии санкций с Дерипаски

В Соединенных Штатах задержан бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Чарльз МакГонигал. Ему предъявлено обвинение в нарушении санкций, введенных против России. Согласно обвинению, он пытался добиться снятия санкций с российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом говорится в пресс-релизе Минюста США.

Вместе с господином МакГонигалом был задержан мужчина по имени Сергей Шестаков. В пресс-релизе американского ведомства он назван судебным переводчиком. Господину Шестаковы предъявлены те же обвинения, что и Чарльзу МакГонигалу. Сегодня, 23 января, их доставят в федеральный суд Манхэттена.

Господин МакГонигал вышел на пенсию в 2018 году. Работая в ФБР, он участвовал в расследованиях в отношении российских олигархов, включая господина Дерипаску. Сергей Шестаков ранее получил гражданство США.

В 2021 году господа МакГонигал и Шестаков вступили в сговор с целью оказания услуг российскому бизнесмену в нарушение санкций США, введенных в 2018 году, сообщает Минюст. «Они оба ранее работали с Дерипаской, пытаясь добиться снятия с него санкций, и как государственные служащие они должны были осознавать ситуацию»,— говорится в пресс-релизе.

В 2018 году в черный список США впервые попали крупные бизнесмены, не связанные с нефтегазовой отраслью, и их активы. В их числе был и Олег Дерипаска («Базэл», En+, «Русал» и др.).