Пожар на заводе в Рошале потушен спустя 11 часов

Пожарные ликвидировали возгорание на заводе ООО «Молирен» в Рошале в городском округе Шатура Московской области. Пожар, площадь которого составила 200 кв. м, произошел после взрыва. Пострадал один человек.

Сообщение о пожаре поступило в региональное управление МЧС в 10:59. Полностью его удалось потушить спустя больше чем 11 часов — в 22:25, передает «РИА Новости» сообщение МЧС. К работам привлекались больше 60 человек и 20 единиц техники.

По предварительной информации, на заводе произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли. К этому могло привести нарушение технологического процесса.

Леонид Уварчев