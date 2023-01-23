На металлургическом заводе в подмосковном Рошале произошел взрыв

На заводе компании ООО «Молирен» в подмосковном Рошале, который работает в сфере металлургии и органической химии, произошел взрыв. Один человек пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Издание «360tv» заявило со ссылкой на МЧС, что на заводе произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли. Позже эту информацию подтвердил ТАСС.

По предварительной информации, к ЧП привело нарушение технологического процесса.

Завод «Молирен» находится по адресу: ул. Косякова, д. 18. Он специализируется на гидрометаллургической переработке жаропрочных сплавов с получением солей рения, никеля, кобальта, тантала, ниобия. Является крупнейшим российским переработчиком рений-содержащей продукции, осуществляет производство ферромолибдена и ферровольфрама.