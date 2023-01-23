Вучич: Европа де-факто находится в состоянии войны

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что геополитические обстоятельства изменились, в связи с чем Европа находится в состоянии войны. Он добавил, что западные политики продвигают свои цели на Западных Балканах. Так президент прокомментировал итоги переговоров с США и Евросоюзом по ситуации в Косово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Marko Djurica, Reuters Александр Вучич

Фото: Marko Djurica, Reuters

«Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили. Нет больше терпимости. И они хотят, чтобы у них во дворе, а Западные Балканы и, конечно же, территория Республики Сербия — это их двор, чтобы здесь все было, как они хотят»,— сказал президент в обращении к нации (цитата по Telegraf.rs).

Он подчеркнул, что Сербия «у всех на виду», поскольку не присоединилась к санкциям против России, а также из-за эскалации конфликта с Косово. Александр Вучич сказал, что Запад угрожает Сербии отзывом инвестиций и санкциями, если Белград не пойдет на переговоры с Приштиной. Вместе с тем он отметил, что готов на компромисс.

20 января Александр Вучич встретился с пятью эмиссарами стран Запада по Балканам. Стороны обсуждали нормализацию отношений с Косово. В том числе речь шла о членстве Приштины в международных организациях.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Сербию поставили к стенке».

Лусине Баласян