Алиев пообещал Блинкену обеспечить права армян в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал госсекретарю США Энтони Блинкену обеспечить безопасность и права проживающих в Карабахе армян. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Права и безопасность гражданского армянского населения, проживающего в карабахской экономической зоне Азербайджана, будут обеспечиваться на основе конституции и законов Азербайджанской Республики»,— цитирует господина Алиева президентский сайт.

Господин Блинкен во время разговора призвал к немедленному открытию Лачинского коридора для коммерческих перевозок. Единственный горный маршрут, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, был блокирован 12 декабря.

10 ноября 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Соглашением было предусмотрено возвращение Азербайджану ряда контролируемых Арменией территорий (Кельбаджарского района, Агдамского района и Лачинского района). После подписания соглашения Баку и Ереван продолжают регулярно обвинять друг друга в провокациях на границе.

Во время обсуждения мирного договора в 2022 году Ереван настаивал на обеспечении прав армянского населения в Нагорном Карабахе.

Мария Федотова