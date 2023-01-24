Телемедицина россиянам по зубам

Самыми востребованными специалистами для дистанционных консультаций пациентов в 2022 году стали терапевты, педиатры, психологи, гинекологи и дерматологи. К такому выводу пришли эксперты онлайн-сервиса «СберЗдоровье». При этом если терапевты — традиционные многолетние лидеры телемедицины, то психологов еще в 2021 году в первой десятке не было вовсе. Кроме того, возросла частота онлайн-обращений россиян к стоматологам и онкологам. Что касается очного приема, наибольший рост записей в 2022 году зафиксирован к врачам редких специальностей: физиотерапевту (рост интереса 145%), фониатру (93%) и иммунологу (92%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Онлайн-сервис «СберЗдоровье», проанализировав обезличенные и обобщенные данные телемедицинских консультаций и онлайн-записей пациентов на очный прием, выяснил, что в прошлом году россияне чаще всего консультировались онлайн с терапевтами, педиатрами, психологами, гинекологами и дерматологами. В десятку лидеров также вошли невролог, гастроэнтеролог, эндокринолог, лор и кардиолог. Примечательно, что в 2021 году в топе специалистов по частоте онлайн-обращений не было психолога, зато были уролог и кардиолог.

Наибольшая динамика роста онлайн-консультаций в 2022 году по сравнению 2021 годом отмечается у стоматологов: пациенты общались со специалистом онлайн в пять раз чаще, чем годом ранее. Авторы анализа уточняют, что популярность таких консультаций обусловлена желанием людей «сэкономить на очном приеме». Дистанционно к стоматологам обращаются преимущественно за вторым мнением, дополнительными рекомендациями по срочности проведения лечения, а также расшифровкой и оценкой снимков.

В три раза за год увеличилось число онлайн-обращений к онкологам. Основной прирост произошел из-за проникновения телемедицины в регионы, где доступность врачей узких специальностей ниже, чем в столице, полагают аналитики. Они подчеркивают, что онкологические заболевания требуют не только высококвалифицированного лечения и быстрой реакции, но и комплексной оценки случая с разных сторон. Поэтому многие пациенты обращаются к нескольким онкологам — и онлайн, и офлайн, чтобы убедиться в корректности диагноза или назначенного лечения.

Третьими по динамике роста за год стали услуги психологов — количество обращений онлайн к этим специалистам увеличилось на 67%. Драйвером роста, помимо общего внимания к ментальному здоровью, считают в «СберЗдоровье», стал фокус бизнеса на психологическом состоянии сотрудников: более 60% консультаций с психологами на сервисе пришлось именно на корпоративных клиентов.

На очный прием в российские частные клиники в 2022 году чаще всего записывались к гинекологу, неврологу, лору, дерматологу и терапевту. В сравнении с прошлым годом терапевт с третьего места опустился на пятое, а педиатр не вошел даже в десятку. «Россияне постепенно привыкают получать первые рекомендации по общим вопросам о здоровье онлайн, а записываются на очный прием к узкоспециализированным врачам уже с рекомендациями, полученными от терапевтов и педиатров во время дистанционной консультации»,— уточняют авторы анализа.

В десятку лидеров записи на очный прием также вошли уролог, гастроэнтеролог, окулист, эндокринолог и кардиолог. Наибольший рост записей на очные приемы в 2022 году зафиксирован к врачам редких специальностей: физиотерапевту (рост интереса 145%), фониатру (лечит заболевания, связанные с голосовыми связками; 93%) и иммунологу (92%).

Медицинский директор медтехкомпании «Доктор Рядом» Екатерина Кузина говорит, что их топ специальностей, к которым обращались клиенты для телемедицинских консультаций, практически совпадает с данными «СберЗдоровья». Госпожа Кузина тоже отмечает рост востребованности психологов: «Хотя и в 2021 году на платформе "Доктор Рядом" психологи входили в топ-10 специальностей, в 2022 году количество их консультаций выросло в два раза, и они прочно заняли вторую позицию в нашем списке».

Ранее “Ъ” рассказывал о совместном исследовании онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», сервиса по подбору психологов Alter и ресурса HeadHunter, согласно данным которого в 2022 году потребность в психологах выросла в России по сравнению с прошлым годом на 62,87%. Авторы отмечали и значительное — на 62% — увеличение количества сессий со специалистами этого профиля, а также возросший в несколько раз спрос на корпоративную психологическую помощь. Эксперты объяснили такие показатели как политическими событиями, так и естественным ростом рынка. «С одной стороны, мы наблюдаем повышенный спрос на услуги психологов, с другой — у части населения снизилась платежеспособность, что скорее переориентирует рынок в сторону доступных способов помощи»,— говорила соосновательница «Психодемии» Мария Данина.

Екатерина Кузина добавляет, что «Доктор Рядом» также отмечает рост плановых консультаций с врачами-терапевтами — за счет наличия большого количества осложнений у пациентов после перенесенного COVID-19. По этой же причине в топ-10 этой компании в 2022 году вошли кардиологи. «Но несмотря на увеличение популярности телемедицины в стране, широкой выстроенной инфраструктуры провайдеров и лояльности клиентов к этой услуге после пандемии, правовое поле сохраняется в прежнем виде с 2018 года и сдерживает ее развитие»,— утверждает госпожа Кузина.

Телемедицина является перспективным направлением современной медицины, поскольку позволяет решить сразу несколько серьезных задач, соглашается сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Среди них — снижение нагрузки на медицинские учреждения, повышение доступности узких специалистов для регионов, удаленный мониторинг пациентов. «Однако в основном телемедицинская услуга сейчас применяется в формате взаимодействия "врач—врач" и только в частной медицине получила распространение как "врач—пациент"»,— говорит господин Жулев. Он считает, что расширение применения телемедицины возможно при условии дальнейшего развития законодательной базы, а также проработки регламента предоставления услуги, прав и обязанностей пациентов и врачей.

Наталья Костарнова