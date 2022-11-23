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Коммерсантъ FM
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В пандемии нашлись плюсы

Россияне увидели положительные изменения в работе системы здравоохранения

В 2022 году россияне неожиданно обнаружили положительные изменения в системе здравоохранения. Это следует из опроса Всероссийского союза пациентов, с которым познакомился “Ъ”. Доля участников исследования, заявивших об ухудшении ситуации, сократилась почти в два раза: с 68,6% в 2021 году до 38,9% в 2022 году. А число положительно оценивших перемены увеличилось с 8,7% до 11,1%. Социолог Алексей Фирсов объясняет изменения настроений «разжатием зажимов» пандемии и «синдромом осажденной крепости». По его мнению, люди меньше критикуют систему здравоохранения, потому что видят ситуацию как «мы все в одной лодке».

Пациенты разглядели хорошее в российских медучреждениях

Пациенты разглядели хорошее в российских медучреждениях

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Пациенты разглядели хорошее в российских медучреждениях

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Исследование актуальных проблем российского здравоохранения в 2022 году прошло с 20 октября по 15 ноября в онлайн-формате. Всероссийский союз пациентов (ВСП) при поддержке центра гуманитарных технологий и исследований «Социальная механика» разместил анкеты на платформе «Яндекс Формы». В результате в опросе приняли участие 2559 пациентов из 80 субъектов РФ (в прошлом году было 1452 пациента из 76 регионов). Среди участников исследования традиционно преобладают женщины (81,5%) и люди среднего возраста (65%). Шире всего оказались представлены болезни нервной системы и неврологические заболевания (28,3%), болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (21,9%), орфанные заболевания (16,1%), нарушения опорно-двигательного аппарата (15,2%), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (14,7%), а также крови и кроветворных органов (14,3%).

Авторы опроса отмечают, что структура выборки по полу, возрасту и профилю заболевания участников исследования близка к прошлогодней. Это дает возможность отследить динамику в течение двух лет. В 2022 году мнение опрошенных о тенденциях развития здравоохранения «заметно изменилось», указывает ВСП. Доля респондентов, заявивших об ухудшении ситуации с медпомощью, сократилась почти в два раза: с 68,6% в 2021 году до 38,9% в 2022 году. А удельный вес положительно оценивших перемены увеличился с 8,7% до 11,1%. При этом большая часть пациентов (44,9%) считает, что ситуация за год не изменилась.

На этом фоне вдвое выросло число удовлетворенных медицинской помощью — с 10% в 2021 году до 21% в 2022 году. В частности, граждане реже стали указывать на плохую работу службы скорой помощи: в 2021 году на эту проблему жаловались 36,4% опрошенных, в 2022 году — 18%. Низкую доступность и качество амбулаторной помощи отметили 53,2% опрошенных в этом году против 66,2% в прошлом; стационарного лечения — 27,5% и 38,5% соответственно.

Участников исследования также спросили, что именно улучшилось в сфере оказания медицинской помощи за последний год. Авторы подчеркивают, что по всем предложенным вариантам наблюдается «динамика позитивных изменений». «Значительным» оказался разрыв между оценками доступности льготных лекарств (8,1% назвали их доступными в 2021 году и 13,5% — в 2022-м) и электронных рецептов (рост с 4,3% до 9,9%), отношения медицинского персонала к больным (5,1% в прошлом году и 9,1% сейчас), маршрутизации пациентов в поликлинике (4,6% и 8,5%), доступности дистанционной медицинской консультации (5,4% и 8,9%). 39,6% опрошенных в 2022 году, отвечая на вопрос о наличии положительных изменений в сфере оказания медицинской помощи, подчеркнули, что «ничего не стало лучше». Тем не менее процент таких ответов существенно ниже, чем в 2021 году (61,2%).

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев считает: положительные изменения в оценках системы здравоохранения связаны с тем, что на спад пошла пандемия коронавируса. «Во время пандемии перепрофилировались медицинские учреждения, был ограничен доступ к врачам»,— напоминает он. При этом эксперт подчеркивает, что борьба с пандемией «подхлестнула многие положительные начинания» — например, развитие цифровизации системы здравоохранения и телемедицинских услуг, дистанционную доставку лекарств. В ВСП надеются, что «положительные тенденции сохранятся».

Социолог, основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов соглашается, что в этом году произошло «разжатие зажимов», которые возникли в период пандемии. Однако положительную динамику в оценках системы здравоохранения, по его мнению, можно объяснить и «синдромом осажденной крепости». «Мы это видим еще и по другим направлениям. Например, сильно выросла социальная репутация бизнеса. Вроде бы тоже ничего не произошло, но все знают, что бизнес пострадал от санкций, и на этом фоне чуть ли не в два раза выросла сила социального бренда российского предпринимательства в целом,— объясняет господин Фирсов.— Сейчас такое время: люди меньше критикуют, потому что есть осознание, что мы все в одной лодке».

Также опрос зафиксировал, что в здравоохранении сохраняются масштабные проблемы. Самая значительная из них, по мнению пациентов,— низкое качество амбулаторной помощи в поликлиниках (так считают 53,2%). Довольно критичны оценки работы поликлиники по месту жительства. «Крайне низко» ее оценили 15% опрошенных, «на двойку» еще 20%. Поставили «удовлетворительно» 40%, а оценки «4» и «5» дали всего четверть опрошенных пациентов (20,1% и 4,8%). С отсутствием нужного специалиста в поликлинике сталкивались 69,8% респондентов. Запись на прием к врачу больше 14 дней указали 63% опрошенных пациентов, а 54,1% пожаловались на необходимость покупать бесплатные по закону препараты. 51% опрошенных указали на отсутствие льготного препарата в аптеке, а 45,3% рассказали про очереди на диагностику и анализы, а также невозможность вовремя пройти диагностику. К платным медицинским услугам в 2022 году обращались 84% опрошенных пациентов.

Сопредседатель медицинского профсоюза «Действие» Андрей Коновал отмечает, что количество медработников в России сокращается с 2013 года. Так, еще в 2019 году вице-премьер Татьяна Голикова докладывала Владимиру Путину о нехватке 25 тыс. врачей и 130 тыс. среднего медперсонала из-за низкой заработной платы и низкого базового оклада. «Дефицит кадров приводит к огромным нагрузкам. Врачи не имеют времени на личную жизнь, на отдых, не говоря уже о времени на повышение квалификации,— рассуждает господин Коновал.— В результате выгоревший медик даже не улыбнется пациенту». Он напоминает, что врачи первичного звена принимают по 30–70 пациентов в день, на прием в среднем отводится 12 минут. При этом диагностические возможности поликлиник ограничены: медикам, по словам Андрея Коновала, нередко выставляют лимит выдачи направлений на исследования. Также есть нехватка узких специалистов, к которым необходимо направлять граждан по профилю заболевания.

Введение карантинных мер в связи с пандемией заметно стимулировало обращение пациентов к интернету и электронным сервисам для получения медицинских услуг. Однако единственная дистанционная услуга, которой и год назад, и сейчас пользуются порядка 60% пациентов,— онлайн-запись к врачам (61,1% — в 2021 году, 64,9% — в 2022-м). Растет число пациентов, пользующихся онлайн-доступом к медицинской карте (с 15,1% до 18,3% за год).

Медицинский директор «МК Доктор рядом» Екатерина Кузина обращает внимание, что телемедицина «только начинает свой путь» в России, поэтому пока не является общедоступной. Вместе с тем многие привычные офлайн-услуги переходят в digital, что повышает их доступность и популярность. «Яркий пример — дистанционные мониторинги сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Дальнейшее развитие этого тренда, введение ряда изменений в текущее законодательство помогут более качественному развитию телемедицины»,— заключает госпожа Кузина.

Наталья Костарнова

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