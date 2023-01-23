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Американский Фонд Андрея Сахарова

Досье

Сегодня Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в России американского Фонда Андрея Сахарова. История организации — в справке «Ъ».

В 1990 году была основана Общественная комиссия по увековечению памяти академика Андрея Сахарова — Фонд Сахарова. В том же году в США появилась организация The Andrei Sakharov foundation (ASF). Международная организация была создана по инициативе правозащитницы Елены Боннер, вдовы советского физика и лауреата Нобелевской премии Андрея Сахарова.

Общественная комиссия по увековечению памяти советского ученого, впоследствии получившая название Сахаровский центр (признан иностранным агентом в России.— “Ъ”), занимается культурной, общественной и правозащитной деятельностью.

В 2021 году в Москве внучкой физика Мариной Сахаровой-Либерман был основан Фонд поддержки науки имени Андрея Сахарова. На сайте американской организации указано, что в первый год своего существования организация присудила 14 ежегодных стипендий талантливым студентам-физикам МГУ им. М. В. Ломоносова и МФТИ.

В 2022 году ASF создала европейскую дочернюю компанию Sacharow Zentrum Berlin.

В настоящее время президентом фонда является математик и правозащитник Алексей Семенов. Марина Сахарова-Либерман занимает пост его заместителя.

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