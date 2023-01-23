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Коммерсантъ FM
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Проводник, опасный для подростков

Суд рассмотрит дело химчанина, уговаривавшего несовершеннолетних на рискованные трюки

Завтра, 24 января, в Кузьминском райсуде Москвы в закрытом режиме начинается рассмотрение уголовного дела в отношении 34-летнего Никиты Лебедева, в прошлом работавшего стюардом в ряде авиакомпаний. Он обвиняется в покушении на убийство двух девочек, которых во «ВКонтакте» уговорил выполнить опасные для жизни трюки на большой высоте. Фигурант общение с подростками признает, но не считает, что подвергал их опасности.

Уроженец подмосковных Химок Никита Лебедев был задержан полицейскими 29 марта 2021 года у себя дома. ГСУ СКР обвинило его в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) двух несовершеннолетних девочек, которым сейчас 16 и 18 лет. По ходатайству следствия Пресненский райсуд избрал для Никиты Лебедева меру пресечения в виде содержания под стражей (в дальнейшем мера не менялась).

По данным «Ъ», выйти на провоцировавшего детей и подростков на опасные трюки с обязательной их видеофиксацией стало возможным благодаря расследованию уголовного дела о доведении до самоубийства несовершеннолетней в Москве в 2020 году. Изучая переписку девушки в соцсетях, следователи установили, что она активно общалась с некими Иваном Ивановым, Никитой Абрамовым, Светланой Расхожевой и другими, которые за деньги предлагали совершать опасные для жизни трюки.

Оперативникам управления «К» МВД удалось выяснить, что все эти псевдонимы в социальной сети «ВКонтакте» использовал бывший бортпроводник Никита Лебедев. Внимание последнего привлекали несовершеннолетние в возрасте от 10 до 16 лет.

Через интернет господин Лебедев знакомился с подростками и предлагал самым смелым за отдельную плату свешиваться с балконов или крыш головой вниз без страховки, фиксировать это с помощью фото- или видеокамеры и отправлять снимки ему в качестве доказательства выполненного трюка. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что Никита Лебедев за материалы переводил на карты или телефоны жертв до 2 тыс. руб.

При этом он утверждал, что является блогером, который готовит публикации на темы паркура и руфинга, и ему нужны фото- и видеоматериалы для раскрутки своих страниц в интернете.

На самом деле, полагает следствие, обвиняемый использовал полученные материалы для удовлетворения своих сексуальных наклонностей.

В рамках расследования уголовного дела в отношении Никиты Лебедева была проведена стационарная комплексная психолого-сексолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая подтвердила наличие у обвиняемого аномального сексуального интереса «к процессу перегибания человека на высоте с последующим неоднократным просмотром». Тем не менее врачи пришли к выводу, что «в принудительных мерах медицинского характера он не нуждается».

Следует отметить, что на допросах обвиняемый признавал факт общения с признанными потерпевшими девушками, а также сделанные им предложения совершить опасные трюки за вознаграждение, но при этом отрицал умысел, направленный на их убийство.

Юрий Сенаторов

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