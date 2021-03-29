Среди руферов ищут киллеров

Пресненский райсуд по ходатайству Следственный комитет России (СКР) арестовал на два месяца жителя Подмосковья Никиту Лебедева. По версии следствия, он в течение нескольких лет агитировал подростков на занятия опасным руфингом — лазаниям по крышам домов и другим высотным сооружениям, публикуя в соцсетях соответствующие видео.

О группах в соцсетях, посвященных занятию руфингом, следствие узнало от инициативной группы АНО «Родители за чистый интернет». Придя на прием к председателю СКР Александру Бастрыкину, общественники рассказали о том, что детям в соцсетях предлагают зарабатывать на видеороликах и фото, снятых во время занятия руфингом.

По указанию главы следственного ведомства ГСУ СКР по Москве начало расследование по ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство), в котором сейчас 13 эпизодов, связанных с опасными действиями в отношении несовершеннолетних. Все они были совершены с 2015 по 2020 год в столице.

Как полагает следствие, господин Лебедев, использовавший учетные записи «Кирилл Афанасьев», «Никита Абрамов» и «Светлана Расхожева», манипулировал сознанием подростков, подвергая их жизни опасности.

Злоумышленника, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, вычислили сотрудники управления «К» ведомства, расследующие преступления, совершенные с использованием интернета. После задержания Никите Лебедеву было предъявлено обвинение, а Пресненский райсуд на днях избрал ему меру пресечения в виде двухмесячного ареста. Судя по сайту суда, предполагаемый злоумышленник свой арест обжаловал. Получить комментарии его защиты “Ъ” оперативно не удалось.

В свою очередь, официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствие и оперативные службы продолжают устанавливать преступные эпизоды с участием Лебедева и потерпевших от его действий, предложив последним и их родителем, а также просто свидетелям руфинга обращаться по телефону: 8 (495) 690 44 51.

Николай Сергеев