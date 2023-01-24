Для водки настало время настоя

На фоне общего увеличения объема выпуска водки в России на 4% в 2022 году у части крупнейших игроков отмечается замедление темпов роста. Компании связывают это с санкциями западных стран на ввоз водки из РФ в связи с военными действиями на Украине. Эксперты отмечают возможное достижение пика производства спиртного и прогнозируют сужение рынка и перераспределение спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Три из пяти крупнейших производителей водки в России замедлили темпы выпуска напитка в 2022 году относительно 2021 года, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. Занимающая первую строчку по объемам Beluga Group (марки Beluga, «Архангельская», «Беленькая») снизила производство на 104 тыс. дал, до 10,01 млн дал. ГК «Традиции успеха» («Хорта») в 2022 году выпустила 7,1 млн дал водки, что соответствует прошлогоднему уровню. А производство ГК «Руст» («Русский стандарт», «Парламент», «Зеленая марка») снизилось на 34%, до 6,32 млн дал. В 2021 году выпуск водки у этих игроков рос на 5%, 45% и 5% соответственно. В целом в 2022 году производство водки в России выросло примерно на 4%, до 84,05 млн дал, по данным Росалкогольрегулирования.

Крупнейшие производители водки в России в 2022 году Выйти из полноэкранного режима Место Компания Объем производства (млн дал) Динамика год к году (%) 1 Beluga Group 10,01 -1 2 «Татспиртпром» 9,34 13 3 АСГ 3,79 7 4 «Традиции успеха» 7,13 1 5 «Руст» 6,32 -35 6 ЛВЗ «Саранский» 3,95 6 7 «Башспирт» 3,94 3 8 Тульский винокуренный завод 1911 2,93 43 9 «Удмуртспиртпром» 2,78 10 10 «Питейный дом» 2,71 19 Открыть в новом окне Источник: данные участников рынка.

В ГК «Традиции успеха» отметили, что производство поддерживают низкая цена на полке в сравнении с другим крепким алкоголем и сужение предложения в импорте эконом-сегмента. В Beluga Group заявили “Ъ”, что на снижение в объеме 104 тыс. дал оказали влияние санкции по экспортному направлению, а также отклонения между продажами и производством на размер остатков. После начала военных действий РФ на Украине власти ЕС, США и Великобритании запретили импорт водки из России. А в 2021 году около 45% экспорта крепкого спиртного из РФ в деньгах приходилось на Латвию, Великобританию и Германию, подсчитывали в «Агроэкспорте». В ГК «Руст» отметили, что как крупнейший экспортер водки из России снизили объемы производства из-за эмбарго.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что Beluga Group несколько лет назад отказалась от продажи водки в сегменте МРЦ (минимальная розничная цена), а сегодня все больше дорогой продукции продает через свою сеть «Винлаб», получая всю прибыль, поэтому небольшое снижение продаж в объеме на бизнес заметно не влияет. В самой Beluga Group отмечали позитивную динамику продаж собственных премиальных брендов, в частности Beluga — на 36% год к году.

Среди пяти ключевых игроков заметнее всего производство водки в 2022 году нарастил принадлежащий правительству Татарстана «Татспиртпром» — на 13%, до 9,3 млн дал. В компании связывают динамику с ростом продаж флагманского бренда Tundra на 38% в категории и с запуском новинок. В Алкогольной сибирской группе (АСГ), которая в 2022 году увеличила выпуск водки на 7%, до 7,92 млн дал, отмечают рост ключевых марок. В премиальном сегменте продажи «Белой березки» выросли на 43% за счет увеличения объемов в канале современной торговли, в среднем сегменте драйверами были «Пять озер», «Хаски» и новый бренд Remeslo, говорят в АСГ.

В десятку самых быстрорастущих производителей попал Тульский винокуренный завод 1911, увеличивший выпуск водки на 43%, до 2,9 млн дал. В компании говорят, что прирост производства обеспечили собственные бренды, прежде всего водки «Медведь», «Старлей», «Пенега» и IKRA. Источники “Ъ” на рынке отмечали, что спрос на продукцию Тульского винокуренного завода 1911 прежде всего обеспечивает водка эконом-сегмента. Так, «Старлей» в сети «Красное & белое» стоит 289,99 руб. за бутылку 0,5 л, что дешевле Tundra (298,99 руб. за 0,5 л). «Медведь», для сравнения, продается по 499,99 руб. за 0,5 л, а IKRA в сети «Лента» без учета скидок стоит около 870 руб. за бутылку 0,5 л.

Как следует из данных ЦИФРРА, выпуск водки в 2022 году рос в первые девять месяцев, а в четвертом квартале сократился на 5,85% год к году, что может быть связано с накоплением запасов в предыдущие месяцы. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что в 2022 году на российском алкогольном рынке мог быть достигнут пик производства и в ближайшее время динамика стабилизируется. Как отмечает Александр Ставцев, в 2022 году алкогольный рынок во многом еще развивался по инерции, а в этом году последствия кризиса, видимо, начнут сказываться. По его прогнозам, возможно сужение объемов на фоне уже высокой базы и перераспределения спроса между категориями. Так, выпуск ликеро-водочных изделий крепостью от 25%, к которым относятся виски, джин, настойки, в 2022 году вырос на 42%, до 13,8 млн дал. В Beluga Group в 2023 году ожидают сохранения показателей водочной категории или незначительного роста.

Анатолий Костырев