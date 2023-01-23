Биткойн подкрепился мировой экономикой

Участники криптовалютного рынка продолжают игру на повышение. Курс биткойна закрепился выше $23 тыс., вернувшись к значениям августа 2022 года. С начала года ведущая криптовалюта подорожала на 40%. Эксперты связывают подъем котировок с возращением на рынок как частных, так и институциональных инвесторов на фоне оптимизма из-за снижения инфляции в США и ожиданий роста экономики Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно данным Coinmarketcap.com, 23 января курс биткойна (BTC) превысил $23 тыс. В ходе торгов он достигал отметки $23,14 тыс., что почти на 2% выше значений закрытия предыдущего дня. Уверенное повышение биткойна продолжается четвертую неделю подряд, за это время он прибавил почти 40% и вернулся к уровням пятимесячной давности.

Другие криптовалюты также с начала года демонстрируют уверенный рост. Так, эфир вырос в цене чуть более чем на 35% и закрепился выше уровня $1,6 тыс., что близко к максимумам с сентября прошлого года. Котировки других популярных криптовалют — Ripple, Binance Coin, Cardano — выросли на 24–53% и вернулись на уровни начала прошлогоднего ноября.

Оптимизм на криптовалютном рынке связан с общим улучшением настроений инвесторов на фоне снижения инфляции в США и смягчения карантинных мер в Китае.

В декабре потребительские цены в США выросли в годовом выражении только на 6,5%, что на 0,6 процентного пункта (п. п.) ниже значений ноября и на 2,6 п. п. ниже пикового значения в июне. В таких условиях управляющий ФРС Кристофер Уоллер, сторонник агрессивного повышения ставок в прошлом году, выступил за сокращение темпов повышения ставки до 25 базисных пунктов (б. п.) уже на заседании 1 февраля.

Это в сочетании с отказом властей Китая от политики «нулевой терпимости» в отношении COVID-19 улучшило ожидания относительно перспектив мировой экономики (см. “Ъ” от 18 января).

Котировки фьючерсов на CME оценивают повышение ставки ФРС на 25 б. п., до 4,75%, на ближайшем заседании регулятора с вероятностью, близкой к 100%.

«Замедление шага повышения ставки положительно отразилось на рыночном риске. Курс доллара продолжает падать на валютном рынке, повышая аппетит к риску»,— отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Значительное улучшение экономических прогнозов, поясняет глава отдела по развитию партнерских отношений EMCD Игорь Рыльников, подогревает интерес розничных и институциональных инвесторов к покупке криптовалют, особенно на фоне того, что последние месяцы биткойн и многие альткойны торговались на минимальных за последние годы уровнях. «На рынок на положительных новостях приходят частные инвесторы, отдавая предпочтение именно биткойну как "папе" все криптовалют и наиболее безопасной из них в условиях кризиса»,— говорит основатель MarsDAO Владислав Утушкин.

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Эффект усиливался высокой спекулятивной составляющей при торговле криптовалютами. По мнению Владислава Антонова, с начала года в биткойне было пройдено два важных технических уровня — $18,5 тыс. и $22,5 тыс., после чего начали срабатывать защитные стоп-приказы по коротким позициям.

Цифровые валюты продолжат рост, если текущие макроэкономические прогнозы ФРС и крупных инвестбанков будут подтверждаться на практике, отмечают участники рынка.

«Восстановлению американского фондового рынка и крипторынка не помешает даже легкая и непродолжительная рецессия в США, так как высокая вероятность этих событий уже заложена в базовом сценарии»,— считает Игорь Рыльников.

По мнению Владислава Антонова, новые цели для биткойна — $25 тыс. и $30 тыс., чему будет способствовать не только политика ФРС, но и слабость доллара и облигаций США на фоне достижения потолка госдолга. В то же время Владислав Утушкин считает, что «медвежий» рынок еще не закончился и курс биткойна вполне может вернуться к $12 тыс., после чего, возможно, начнется новый цикл роста первой валюты.

Виталий Гайдаев