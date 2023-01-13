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Коммерсантъ FM
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Исключительно честный обман

Большая часть сделок на мировых криптобиржах объявлена манипуляциями

Большая часть трансакций большинства крупнейших криптобирж, как предполагает американо-китайское исследование, является запрещенными для большинства юрисдикций мира манипулятивными сделками групп связанных владельцев. Экономисты университетов Корнелла и Цинхуа полагают, что ежегодные обороты в триллионы долларов на основных нерегулируемых криптобиржах на 54,3% — операции «отмывочной торговли», для бирж второго уровня этот показатель оценивается в 81,8%, для регулируемых же криптобирж возможная оценка их доли — до 3%.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Препринт статьи «Отмывочная торговля в криптовалютах» (Crypto Wash Trading) в серии публикаций NBER вышел в конце декабря 2022 года. Авторы — Линь Уильям Цун из американского Университета Корнелла, Кэ Тан и Ян Ян из пекинского Цинхуа и работающий в Великобритании Си Ли,— используя коммерческую базу данных по 29 крупнейшим криптобиржам мира в разных юрисдикциях, сделали попытку оценить долю в их оборотах так называемого wash trading. В России нет устоявшегося перевода — это многократные продажи одного и того же актива друг другу связанными или одним собственником, в большинстве юрисдикций такого рода «разгон» является классической и общеизвестной манипуляцией биржевыми правилами (в США, например, они запрещены с 1936 года). Авторы анализировали данные как регулируемых (всего 3% оцениваемого оборота — Coinbase, BitStamp, Gemini, BitFlier, Tibit), так и нерегулируемых (Binance, Huobi и менее известные) криптобирж по четырем наиболее популярным криптоактивам — BTС, ETX, LTC, XRP.

Цифровые технологии и особенности рынка криптовалют делают возможности для маскировки wash trading очень широкими, и в экономической литературе неоднократно заявлялось о том, что доля манипуляций на криптобиржах может быть высока. Ценность работы Линь, Кэ, Ян и Си — в первой модельной оценке этой доли на реальных данных: она, кажется, поразила и авторов работы — это большинство сделок. Технология исследований этого рода разработана достаточно давно, для сделок wash trading характерны определенные паттерны поведения сторон, в том числе операции «с круглыми цифрами», тем более что в распоряжении экономистов в данном случае был сопоставимый массив данных по сделкам на регулируемых криптобиржах, где, предположительно, манипулятивные операции составляли менее 3%. В среднем, считают авторы, «продажа актива самому себе» для фальсификации биржевого интереса к конкретному активу — это 77,5% анализируемых сделок, на биржах «первого уровня» (топ-700 среди сайтов SimilarWeb) он меньше, 53,4%, на остальных криптобиржах — 81,8%. Обороты криптобирж в анализируемый период составляли порядка нескольких триллионов долларов.

Рекомендаций авторы даже не давали, ограничившись простыми отсылами к необходимости (часто нереализуемой технически) регулирования торговли криптоактивами в мире и отсылом к мнению известного экономиста Нуриэля Рубини, в 2018 году заявившего об «исходно мошеннической природе» криптоиндустрии. В действительности биржа, на которой как минимум половина сделок является в понятиях мировой финансовой индустрии манипулятивной, вряд ли может быть площадкой для торговли, устанавливающей (в том же смысле, что и обычные биржи) справедливое соотношение спроса и предложения на актив. По сути, работа демонстрирует, что wash trading, в которое, видимо, вовлечено большинство крупных участников рынка, не столько паразитирование на некоей более крупной и «здоровой» активности, сколько основное занятие. Но проблема в том, что исследование демонстрирует в том числе принципиальное отличие криптоактивов от commodities на регулируемых биржах: регулирование их стандартными правилами там, где это возможно технически, просто изменит их природу (через изменение способа ценообразования, сейчас определяемого «обычным» финансовым миром как мошенническое) и, возможно, саму криптоиндустрию, которая вместе с анонимностью утратит часть своей потребительской привлекательности, если не всю.

Дмитрий Бутрин

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