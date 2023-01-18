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Коммерсантъ FM
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ВВП КНР велел кланяться

Мониторинг мировой экономики

ВВП Китая в четвертом квартале 2022 года вырос на 2,9% к тому же периоду 2021 года, сообщило Национальное бюро статистики. Существенное торможение из-за сложностей «выхода из карантина» (в третьем квартале ВВП КНР рос на 3,9%) снизило итоговый результат 2022 года до 3% прироста ВВП на фоне 8,1% годом ранее и правительственного ориентира в 5,5%. В последние годы более низкий показатель пришелся только на первый год пандемии коронавируса: в 2020-м экономика КНР единственная из крупных сохранила рост, но он тогда замедлился до 2,2%. Впрочем, детали свидетельствуют о возможности скорого восстановления экономической динамики КНР: так, оборот розницы в декабре снизился на 1,8% после падения на 5,9% в ноябре, в итоге годовой показатель снизился на 0,2%. Позитивным сигналом стало и сокращение безработицы до 5,5% в декабре с 5,7% месяцем ранее.

Аналитики предполагают, что снятие значительной части «ковидных» ограничений в КНР после почти трех лет «нулевой толерантности» ускорит рост китайской экономики в 2023 году, в этом же представитель китайских властей убеждал вчера участников Всемирного экономического форума в Давосе (см. текст рядом), ссылаясь на приоритет мер госрегулирования по поддержке частного спроса в 2023 году. Однако ряд показателей свидетельствует о том, что в экономике КНР происходят структурные изменения, которые не позволят ей вернуться к былым темпам роста в долгосрочной перспективе. Так, хотя капвложения за год увеличились на 5,1%, динамика их падает с начала года (см. график), как и промышленный рост: промпроизводство выросло на 1,3% после подъема на 2,2% в ноябре, за год его прирост составил 3,6%. Ряд индикаторов демонстрирует еще более драматическую динамику: так, вложения в недвижимость в 2022 году упали на 10% г/г впервые с 1999 года — принятые в конце года меры по поддержке спроса и предложения не успели сказаться на рынке. Еще одним тревожным сигналом, обсуждаемым мировыми рынками, стало первое с 1961 года снижение численности населения КНР. Долгосрочно это остановит расширение рабочей силы и привяжет экономический рост страны к повышению производительности труда, которое, в свою очередь, потребует инвестиций и скоординированной госполитики по перестройке китайской экономики.

Олег Сапожков

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