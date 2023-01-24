Туристы обхаживают Абхазию

Россияне, потеряв надежду на скорое снятие ограничений авиаперелетов в европейские страны, стали задумываться о летнем отдыхе в этом году внутри страны и на близлежащих курортах. Это привело к увеличению спроса в рамках раннего бронирования на внутренних направлениях в целом на 20–50% и двукратному увеличению популярности поездок в Абхазию. Опасаясь дефицита мест в качественных отелях, туристы в этом году активно бронируют заранее летний отдых без сезонных скидок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Абхазия в январе стала лидирующим внутренним направлением (турбизнес традиционно рассматривает страну в этом сегменте) по числу ранних бронирований на предстоящий летний сезон, сообщил “Ъ” гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, текущие продажи вдвое превышают прошлогодний уровень. Сейчас, по словам эксперта, продано уже 25% от запланированного к реализации объема размещения в Абхазии на лето, в то время как в прошлые периоды в январе этот показатель не превышал 8–9%. Данные «Алеана» свидетельствуют о росте спроса на направление на 67%.

Сергей Ромашкин указывает, что высокий спрос на Абхазию наблюдается на фоне высоких продаж на всех внутренних направлениях. Так, запросы на летний отдых в Краснодарском крае в январе вырос примерно в полтора раза. В Сочи сейчас реализовано около 10% запланированного объема на лето против обычных 4%. «В прошлом году 18 января был запущен туристический кешбэк, это существенно подстегнуло продажи, но сейчас мы видим рост к этим значениям и без стимулирующих акций»,— поясняет он. Эксперт не исключает, что туристы опасаются летнего дефицита мест в качественных средствах размещения и стараются спланировать отдых заранее.

На хорошую динамику указывают и данные «Алеана»: спрос на отдых в Сочи летом вырос на 63%, в Анапе — на 38%, в Геленджике — на 55%. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин указывает, что спрос на внутренних направлениях сейчас на 25–30% превышает прошлогодний. Это может привести к тому, что туроператоры завершат ранние продажи в феврале, а не как обычно, в марте. На международных направлениях, по словам эксперта, существенного оживления пока не наблюдается. «Предстоящие полетные программы по открытым для авиаперевозок из РФ направлениям в полной мере еще не согласованы, о динамике можно судить в феврале—марте»,— поясняет эксперт.

Впрочем, в «Слетать.ру» считают, что динамика бронирования туров по России отстает от прошлогодних показателей из-за невысокой глубины бронирований и скачок спроса на Абхазию стоит особняком. Сергей Ромашкин указывает, что в республике около 70 тыс. мест для размещения туристов в отелях, в несколько раз меньше, чем в Сочи. Этот фактор, по мнению эксперта, может выступать для туристов дополнительным стимулом при планировании отдыха заранее. Господин Горин называет важным преимуществом Абхазии то, что аэропорт Адлера продолжит работу летом. По его словам, республика рассматривается как место бюджетного отдыха, где сейчас сфокусирован основной спрос. Стоимость тура в Абхазию на двоих с проживанием в отеле категории «три звезды» сейчас составляет от 41,6 тыс. руб., свидетельствуют подсчеты «Слетать.ру».

По данным «Алеана», отели Абхазии за год подорожали на 20–25%, это выше, чем в Краснодарском крае (на 15%). По словам туроператоров, при продаже туров в республику на летние месяцы сейчас практически нет скидок и акций.

Единственным внутренним направлением, интерес туристов к которому заметно сокращается, стал Крым. «В прошлом году спрос на направление упал вдвое, в этом году — еще в два раза»,— отмечает Сергей Ромашкин. Он связывает эту динамику с заявлениями украинских властей о возможных боевых действиях вблизи полуострова. Еще один собеседник “Ъ” на туррынке также указывает, что ситуация с продажами Крыма намного хуже прошлогодней, и на оживление бронирований не рассчитывает. Он не исключает, что многие туристы поедут на полуостров на автомобилях и будут бронировать отели непосредственно перед датами отпуска. По подсчетам «Алеана», продажи туров в Крым упали на 64% год к году.

Александра Мерцалова