Тито согласился с обвинением

Свердловский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Красиева (Тито) и Алексея Колбасова, отбывающих наказание в исправительной колонии №52 в поселке Восточный. По версии следствия, Тито организовал в колонии ячейку запрещенного в РФ экстремистского движения АУЕ, занял высшее положение в преступной иерархии, а также применял насилие в отношении других заключенных за их содействие администрации ИК. Подсудимые вину в участии в деятельности АУЕ не отрицали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Красиев (слева) и Алексей Колбасов в Свердловском областном суде

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Красиев (слева) и Алексей Колбасов в Свердловском областном суде

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Александр Красиев (Тито) и Алексей Колбасов в зависимости от роли каждого обвиняются по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности организации, осуществляющей экстремистскую деятельность), ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья осужденного, из мести за оказанное им содействие администрации учреждения, организованной группой).

По данным следствия, Александр Красиев ранее был осужден за совершение ряда имущественных преступлений. В 2021 году, находясь в колонии, он организовал ячейку экстремистского и запрещенного в РФ движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) и занял высшее положение в преступной иерархии. В его ячейку вошли несколько заключенных, в том числе Алексей Колбасов. Тито считался «положенцем», управляющим местным криминалитетом от имени воров в законе. Согласно обвинительному заключению, он управлял криминальным контингентом в колонии с помощью телефона и писем, распространял среди осужденных ценности преступной субкультуры, назначал «смотрящих» за отрядами, формировал общую кассу («общак»).

Алексей Колбасов, по версии следствия, был «смотрящим», который следит за порядком во время отсутствия Тито.

Оба подсудимых обвиняются в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении других осужденных, в том числе за сотрудничество с администрацией исправительного учреждения.

В ходе сегодняшнего судебного заседания представитель прокуратуры зачитал обвинительное заключение. Александр Красиев и Алексей Колбасов полностью признали вину.

Затем в суде выступил потерпевший Вячеслав Глазков. Он рассказал, что был осужден за сбыт наркотиков и отбывал наказание в ИК-52 в отряде «смотрящего» Гайдунова, которого назначил Тито. Глазков уточнил, что был помощником администрации учреждения, занимался ремонтом и выполнял другие требования руководства ИК-52. За это Гайдунов его «постоянно оскорблял». Основной конфликт между потерпевшим и членами преступного движения разгорелся из-за бытовой техники, которую Вячеславу Глазкову не дали забрать при переводе из одного отряда в другой. «Администрация за хорошее поведение разрешила привезти мне телевизор, музыкальный центр и приставку XBOX. Они идут для общего пользования в отряд, где находится осужденный, которому их привезли. После того как меня перевели в другой отряд, эти вещи мне не отдали, и я по телефону, который мне дал один из "смотрящих", обратился за помощью к Александру Красиеву. Он сказал, что решит вопрос»,— пояснил Вячеслав Глазков. Однако Тито, по словам потерпевшего, вместо поручения отдать вещи приказал избить его.

Он уточнил, что свои требования Тито передавал по мобильной связи «смотрящим» и своим приближенным, а те разъясняли их остальным.

«Невыполнение положений Красиева грозило осужденным избиением»,— заверил Вячеслав Глазков. Также он добавил, что после избиения ему отдали телевизор, однако забрать музыкальный центр и игровую приставку не позволили.

«Все заявления, изложенные в обвинительном заключении, действительно есть. Но вопрос квалификации. Сегодня послушали одного потерпевшего. В его показаниях идет речь о каких-то вещах, но он даже не понимает, что они не личные — их сразу оформляют как фонды. По экстремизму (ст. 282.2 УК РФ) не все соблюдены признаки, подробнее сказать не могу. Будем изучать»,— рассказала адвокат Алексея Колбасова Ольга Чантурия.

По ее словам, Алексея Колбасова главным отряда назначил заместитель начальника по оперативной работе ИК-52. «Колбасов жил в "инвалидном" бараке, где были люди без рук, без ног и так далее. Там нужно было здоровое и разумное руководство. Нужно понимать, что начальники колонии работают до 18:00, после этого времени осужденные предоставлены сами себе. Ну как тут без иерархии? Она не преступная, просто иерархия»,— пояснила госпожа Чантурия.

«Ваша честь, чтобы много вопросов не было, я вам так скажу — я ознакомился с документами, вину свою полностью признаю по всем эпизодам, предъявленным в обвинении»,— заверил Александр Красиев. Адвокат Красиева воздержался от комментариев.

Катерина Якушева, Екатеринбург