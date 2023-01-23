В Самаре из-за стройки метро перекроют перекресток ул. Красноармейской и Галактионовской

Временное перекрытие перекрестка ул. Красноармейской и Галактионовской планируется в Самаре в рамках строительства метро. Это сделают для возведения тягово-понизительной подстанции в районе будущего станционного комплекса. Участок будет вскрыт, подрядчик намерен провести большой объем подземных работ. Сроки проведения работ будут определены позже. Об этом сообщает городская администрация.

«При этом планируется, что сохранится движение трамваев: они будут осуществлять перевозки уже по новой линии, с левым поворотом с улицы Красноармейской на улицу Галактионовскую и обратно – с правым поворотом с улицы Галактионовской на улицу Красноармейскую»,– говорится в сообщении.

Фото: Администрация Самары

При этом трамваи, которые в настоящее время ездят по ул. Фрунзе, временно перенаправят на указанную ветку. Перед этим будут переустроены трамвайные пути в районе перекрестка ул. Красноармейской и Галактионовской. После окончания работ они переместятся на несколько метров от середины проезжей части к тротуару. Трамвайное сообщение при этом сохранится.

Ранее стало известно о том, что в Самаре 105 жилых домов оказались в зоне строительства новой станции метро «Театральная». Их планируется расселить.

Георгий Портнов