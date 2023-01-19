В Самаре расселят 105 жилых домов из-за стройки метро

В Самаре 105 жилых домов оказались в зоне строительства новой станции метро «Театральная». Их планируется расселить. Об этом сообщает региональное правительство.

«К настоящему времени 124 собственника квартир уже подписали 90 соглашений об изъятии имущества. По 87 соглашениям оплата уже произведена, общая сумма выплат составила более 223 млн руб.»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме того, 46 собственников подали заявления на получение дополнительной социальной выплаты. Ее планируется предоставить в кратчайшие сроки. Помимо прочего, сейчас чиновники заканчивают искать жилые помещения для нанимателей.

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять на контроль расследование уголовного дела в отношении сотрудников министерства строительства Самарской области. Оно было возбуждено по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за нарушения прав собственников квартир в связи с предложенными компенсациями за изымаемое жилье из-за строительства станции метро «Театральная» в Самаре. Однако парламентарий считает, что есть основания для его переквалификации.

Георгий Портнов