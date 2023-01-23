Nokia и Samsung подписали новое соглашение о сотрудничестве в развитии технологий 5G

Сегодня финская телекоммуникационная компания Nokia и южнокорейский производитель электроники Samsung подписали соглашение о сотрудничестве в области патентов на технологии мобильных сетей пятого поколения (5G). В рамках этого соглашения Samsung будет использовать в своих смартфонах для сетей 5G технологии Nokia, которая за это будет получать лицензионные отчисления от южнокорейской компании.

Нынешнее соглашение подписано на несколько лет вперед, точные сроки и размеры оплаты не разглашаются. Компании уже сотрудничали в этой области — предыдущее кросс-лицензионное соглашение между Nokia и Samsung истекло 31 декабря 2022 года. Компания Nokia обладает одним из самых обширных в мире патентных портфелей по технологиям 5G — таких патентов у нее около 4500.

В свою очередь Samsung стала первой в мире компанией, выпустившей смартфон для сетей пятого поколения,— им стал Galaxy S20, представленный еще в марте 2020 года. Сейчас южнокорейская компания является одним из мировых лидеров в продаже смартфонов с 5G.

Евгений Хвостик