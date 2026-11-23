Сегодня утром Юрий Слюсарь отчитывался об уничтожении более 80 беспилотников над Ростовской областью. Он говорил, что дроны сбивали в городе Каменске-Шахтинском и восьми районах региона. В Красносулинском районе после падения обломков сбитых БПЛА начался пожар.