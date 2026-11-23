Новошахтинский завод нефтепродуктов приостановил работу после атаки БПЛА
ВСУ более шести часов атаковали Ростовскую область беспилотниками и ракетами. АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» приостановило работу после атаки. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
По словам господина Слюсаря, на месте ЧП работают экстренные службы. Они занимаются локализацией последствий ночной атаки, уточнил он. Информации о возможных пострадавших губернатор не привел.
Сегодня утром Юрий Слюсарь отчитывался об уничтожении более 80 беспилотников над Ростовской областью. Он говорил, что дроны сбивали в городе Каменске-Шахтинском и восьми районах региона. В Красносулинском районе после падения обломков сбитых БПЛА начался пожар.