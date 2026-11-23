Мог ли роман главы Nvidia быть операцией китайских спецслужб?
Обзор иностранной прессы
Элис Хуанг больше года регулярно встречалась с сотрудником Министерства госбезопасности КНР. К таким выводам пришла американская разведка. Причем эти контакты совпали по времени с ее романом с Дженсеном Хуангом. Подробности разведывательных отчетов публикует The New York Times. Но история на этом не заканчивается. Выяснилось, что и муж Элис Хуанг, предположительно, был связан с китайскими спецслужбами. Американские аналитики видят в этой истории возможный след масштабной операции Пекина по продвижению своих интересов в сфере искусственного интеллекта. История вокруг главы Nvidia может оказаться лишь одним эпизодом гораздо более крупной игры. Впрочем, в Китае уже отреагировали на эти публикации. Что ответил Пекин и какие детали этой истории стали известны — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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В операции по соблазнению директора Nvidia участвовал китайский бизнесмен Кан Вэй. По данным The New York Times, он не только деловой партнер Элис Хуанг, но и ее супруг. К тому же он работал в разведслужбе КНР. Собственно, он, вероятно, и познакомил жену с Дженсеном Хуангом. В 2023 году пара купила сингапурское подразделение игровой компании, которое назвали Megaspeed International. Через нее предприниматели получили доступ к чипам Nvidia.
The New York Times провел собственное расследование и выяснило, что семья Элис Хуанг через обширную сложную сеть связана с государственными оборонными предприятиями Китая. Эти фирмы выступают подрядчиками для заказов Народно-освободительной армии КНР. Для них и нужны были чипы Nvidia.
Через фирмы, связанные с Элис Хуанг, прошло более $3,5 млрд. Это деньги из госбюджета, выделенные на финансирование технологических проектов, в том числе центров обработки данных КНР, выяснили аналитики Strider Technologies, которая специализируется на корпоративной разведке. По их выводам, у Элис Хуанг была лишь эпизодическая роль в большом проекте Пекина, который борется за мировое технологическое господство.
Минфин США до сих пор не может получить от Nvidia внятных ответов, предоставляла ли компания Китаю доступ к передовым чипам, несмотря на правительственные ограничения. Глава министерства Скотт Бессент в эфире CBS News заявил, что Белый дом требует от совета директоров, юристов и временного руководства корпорации подробных отчетов об экспортных операциях. Возможно, в Nvidia существует «культура несоблюдения правил», предположил Бессент. Не исключено, что компания навязывает незаконные продажи своих чипов, чтобы повысить прибыль.
Семья Дженсена Хуанга из-за шпионско-романтического скандала потеряла миллиарды долларов, пишет The Wall Street Journal. Бывший глава Nvidia и его жена Лора напрямую или косвенно через трасты и другие структуры контролируют около 3,5% компании — это почти 900 млн акций. С начала скандала компания подешевела на 28%, тем не менее состояние Хуангов оценивается почти в $110 млрд.
В самом Китае полностью отрицают заинтересованность в продукции Nvidia. Местная Global Times пишет о технологической самодостаточности страны и мощно развивающемся рынке полупроводников и микросхем. А США, по мнению газеты, разыгрывают карту китайской зависимости только ради внутренних политических игр. Американским ястребам, считает издание, нужны аргументы для поддержки дальнейших ограничений для иностранных игроков и поддержки своего рынка.