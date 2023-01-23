Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2023 году на поддержку детей в России выделят 2,5 трлн руб.

Совокупный размер всех мер поддержки детей на федеральном и региональном уровнях в 2023 году составит 2,5 трлн руб., заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина в ходе круглого стола комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.

По словам госпожи Баталиной, с помощью проекта «Социальное казначейство» женщинам упрощают порядок обращения за поддержкой детей.

«Социальное казначейство» — модель предоставления государством социальной поддержки с упрощенной процедурой подачи документов. Новый формат внедрили в 2021 году. Согласно программе, заявление можно подавать через цифровую платформу единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

По подсчетам Министерства финансов, расходы «детского бюджета» в 2022 году достигли 2,1 трлн руб., что на 40% больше, чем в 2021-м. Значительную часть бюджета составила система пособий для детей в возрасте до 17 лет из бедных семей, на которую бюджеты всех уровней потратили в 2022 году 1,7 трлн руб.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...