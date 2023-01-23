В 2023 году на поддержку детей в России выделят 2,5 трлн руб.

Совокупный размер всех мер поддержки детей на федеральном и региональном уровнях в 2023 году составит 2,5 трлн руб., заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина в ходе круглого стола комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.

По словам госпожи Баталиной, с помощью проекта «Социальное казначейство» женщинам упрощают порядок обращения за поддержкой детей.

«Социальное казначейство» — модель предоставления государством социальной поддержки с упрощенной процедурой подачи документов. Новый формат внедрили в 2021 году. Согласно программе, заявление можно подавать через цифровую платформу единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

По подсчетам Министерства финансов, расходы «детского бюджета» в 2022 году достигли 2,1 трлн руб., что на 40% больше, чем в 2021-м. Значительную часть бюджета составила система пособий для детей в возрасте до 17 лет из бедных семей, на которую бюджеты всех уровней потратили в 2022 году 1,7 трлн руб.

Эрдни Кагалтынов