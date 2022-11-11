Пособия от бедности

С 2018 года доля детей, проживающих в малоимущих семьях, сократилась на 4,5 процентного пункта, свидетельствует статистика Росстата. Одновременно со снижением уровня «детской бедности» снизилась и степень неравенства между российскими домохозяйствами с детьми. По всей видимости, это произошло прежде всего благодаря введению в РФ дополнительных пособий на детей из малоимущих семей — на это указывает прирост доли так называемых социальных трансфертов в структуре денежных доходов населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Уровень бедности среди семей с детьми в России снижается — такой вывод следует из опубликованных Росстатом результатов выборочного наблюдения за доходами населения и его участием в социальных программах (подводятся каждые два года). По итогам 2020 года доля детей в возрасте до 18 лет, которые проживали в малоимущих домохозяйствах, составила 19,1% от общей численности детей этого возраста. По сравнению с данными за 2019 год показатель сократился на 4,5 процентного пункта. Отметим, что это его минимальное значение с начала наблюдений в 2014 году — тогда доля «бедных детей» составляла 20,7%.

С 2014 года доля домохозяйств с детьми в нижней части доходного распределения сократилась, что привело к сокращению уровня неравенства среди этой категории населения. Доля домохозяйств с детьми со среднедушевым доходом в два раза ниже прожиточного минимума (0,5 ПМ) за шесть лет сократилась почти в два раза, до 2,2%. С доходом в промежутке от 1 ПМ до 2 ПМ, напротив, выросла — с 18,3% до 21,5%. В то же время доля тех, кто проживал в домохозяйствах с доходом от 2,5 ПМ и до 5 ПМ и выше, сократилась с 14,6% до 10,7%.

Снижение уровня бедности, вероятнее всего, связано с появлением в РФ масштабного механизма перераспределения доходов — в виде системы пособий для детей из бедных семей в возрасте до 17 лет.

Она начала создаваться с появлением в 2018 году пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет — и, очевидно, доведена до завершения запланированным переходом с 1 января 2023 года на единое универсальное пособие, которое систематизирует все существующие в РФ выплаты малоимущим семьям с детьми. В 2022 году бюджеты всех уровней потратят на это пособие 1,7 трлн руб., им будут охвачены около 10 млн детей.

Согласно статистике Росстата, доля социальных трансфертов в доходах домохозяйств с детьми с 2014 по 2020 год выросла — с 13,8% до 15,5%. Большая часть по-прежнему ожидаемо приходится на трудовые доходы — хотя она несколько снизилась, с 82,7% до 81,2%.

В абсолютных цифрах объем пособий и компенсаций, который приходится на каждого члена семьи в малоимущих домохозяйствах с детьми, с 2014 года вырос почти в два раза, с 1148 руб. до 2185 руб.

При этом общий объем денежных доходов домохозяйств за этот же период увеличился с 19,5 тыс. руб. до 23,6 тыс. руб. на человека.

Можно предположить, что по итогам 2021–2022 годов снижение доли «бедных детей» продолжилось — поскольку показатель бедности населения в целом сократился. По оценкам Росстата, по итогам 2021 года доля малоимущих опустилась до 11%, что является минимальным показателем с 2013 года. По итогам второго квартала 2022 года уровень бедности в РФ составил 12,1% — это на 2,2 процентного пункта (п. п.) и 0,4 п. п. ниже, чем в первом квартале 2022-го и во втором 2021 года соответственно. Снижение общей бедности, по оценкам Росстата, также было вызвано ростом объема социальных пособий малоимущим домохозяйствам с детьми. За апрель—июнь этого года денежные доходы населения составили 19,4 трлн руб., и 21,2% этой суммы пришлось на соцвыплаты (4,1 трлн руб.). За год их доля в структуре доходов населения выросла на 0,9 п. п., а по сравнению с первым кварталом этого года — на 1,2 п. п. В то же время снижению уровня бедности в РФ будет мешать сокращение реальных доходов населения: в первом квартале 2022 года они снизились на 1,2%, за девять месяцев — на 1,7% к сопоставимому периоду прошлого года.

Анастасия Мануйлова