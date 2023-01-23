Страны ЕС согласовали новые санкции против Ирана

Главы МИДов стран Евросоюза (ЕС) одобрили четвертый пакет санкций против Ирана. Об этом сообщило в Twitter председательство Швеции в ЕС. Кого затронут санкции, неизвестно.

«ЕС строго осуждает жестокое и непропорциональное применение силы иранскими властями против мирных протестующих»,— подчеркнули в диппредставительстве.

Источники агентства Reuters сообщали, что ЕС в санкционные списки по Ирану содержат 37 позиций. 18 января Европарламент также принял резолюцию с призывом к ЕС внести в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции (КСИР). В ответ иранские власти могут признать армии ЕС террористическими организациями.

Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн сообщил, что Евросоюз не сможет включить КСИР в список террористических организаций, пока хотя бы один суд в Европе не признает, что эта организация совершила теракт на территории союза.

В сентябре 2022 года в Иране начались массовые протесты из-за гибели 22-летней Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов якобы за неправильно надетый хиджаб. Иранские силы безопасности утверждают, что девушка потеряла сознание от сердечного приступа. Ее родные считают, что она умерла после избиения.

О ситуации в стране — в публикации «Ъ» «Иран не прочь серьезно привооружиться».

Лаура Кеффер