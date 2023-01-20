Парламент Ирана может признать армии Евросоюза террористическими организациями

Член президиума иранского парламента Ахмад Надери сообщил о подготовке мер в ответ на резолюцию Европарламента с рекомендацией внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций Евросоюза. Иран намерен признать армии стран ЕС террористическими. В связи с этим в парламенте планируют расширить действие закона «Об ответных мерах на признание КСИР в США террористической организацией».

«Этот проект будет распространяться на все страны—члены ЕС, а также принадлежащие им вооруженные силы, их организации и институты, которые внесут КСИР в список террористических организаций»,— приводит слова Ахмада Надери агентство ISNA.

19 января Генеральный штаб вооруженных сил Ирана осудил решение Европарламента и заявил, что благодаря деятельности КСИР европейские государства не находятся под контролем «Исламского государства» (ИГИЛ, признана террористической и запрещена в РФ).

18 января Европарламент принял резолюцию с призывом к Евросоюзу включить КСИР в список террористических организаций. За резолюцию проголосовало 589 европарламентариев, против — 9. Решение приняли на фоне террористической деятельности Ирана, репрессий против протестующих и информации о поставках беспилотников в Россию. Документ носит рекомендательный характер.

В 2019 году США признали КСИР террористической организацией и ввели санкции в отношении его участников. В том же году Иран в ответ признал террористической организацией центральное командование вооруженных сил США и связанные с ним силы.

Лусине Баласян