В Самаре сорвана поставка медицинских перчаток в областной наркодиспансер

Сведения об ООО «ИнвестМедТорг» включены в Реестр недобросовестных поставщиков. Поводом для этого стал срыв поставок медицинских перчаток в Самарский областной клинический наркологический диспансер. Об этом сообщает региональное УФАС.

По информации контрольного органа, в октябре минувшего года медучреждение подписало с ООО «ИнвестМедТорг» контракт на поставку медизделий. Начальная цена по нему составила 599,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно договору, товар должен был поставляться отдельными партиями по ежемесячной заявке заказчика. Но подрядчик не исполнил своих обязательств. В связи с этим региональный наркодиспансер расторг контракт с ООО «ИнвестМедТорг» и обратился в антимонопольную службу.

Ранее школа Южного города осталась без сухофруктов из-за недобросовестного поставщика. Он также попал в РНП.

Георгий Портнов