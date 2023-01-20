Сорвана поставка сухофруктов в школу Южного города

Самарское УФАС включило сведения об ООО «Золотой Сфинкс» в реестр недобросовестных поставщиком. Поводом для этого стало нарушение условий контракта на поставку бакалейной продукции в школу микрорайона «Южный город». Информацию разместил областной антимонопольный орган.

Как установило Самарское УФАС, в октябре минувшего года учебное заведение заключило соответствующий договор с ООО «Золотой Сфинкс». Цена контракта была равна 298,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Однако позже подрядчик не поставил в требуемом объеме сухофрукты. Контракт с компанией был расторгнут. Также в Самарское УФАС было направлено обращение на предмет внесения компании в РНП.

Георгий Портнов