Лайнер Astoria Grande возобновит круизы из Сочи в Турцию в конце апреля

Лайнер Astoria Grande, столкнувшийся с причалом порта Амасра, возобновит туры из Сочи в Турцию с 29 апреля. Об этом говорится на сайте компании.

Как сообщили «РБК Краснодар» в компании Miray Cruises, всего за следующий сезон на лайнере организуют 35 круизов. Компания рассчитывает популяризировать морской отдых среди российских и турецких туристов.

18 января лайнер пришвартовался в порту Амасры. Из-за сильного шторма судно врезалось в пристань. Пострадавших в результате данного инцидента нет. Пассажиров высадили из лайнера только спустя сутки. Все 385 человек 21 января отправили в Сочи спецбортами.

Татьяна Ручкина

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