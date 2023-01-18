Круизный лайнер Astoria Grande, прибывший в Турцию из Сочи, врезался в пристань при подходе к берегу Амасры. Об этом сообщает Maritime Bulletin.

По данным издания, инцидент произошел, когда судно хотели пришвартовать. В это время на борту находились 385 пассажиров и 283 члена экипажа. Возможной причиной произошедшего может быть сильный порыв ветра во время шторма. По предварительной информации, никто не пострадал. Водолазам предстоит обследовать корпус судна на предмет повреждений.

Видео: Haberturk

Круизный лайнер Astoria Grande был построен в 1996 году в Финляндии и вошел в состав флота немецкой туристической компании AIDA Cruises. Судно курсирует между Сочи и Турцией с 2021 года после полной модернизации. В 2023 году оператор Miray International запустит рейсы из Сочи в Египет. Длина лайнера составляет 193,3 метра, ширина — 27,58 м, осадка — 6,19 м. Судно рассчитано на 1328 пассажиров.

Анастасия Донскова

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