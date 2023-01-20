Пассажиров лайнера Astoria Grande, врезавшегося в пристань, отправят в Сочи самолетами

Всех 385 пассажиров российского лайнера Astoria Grande отправят в Сочи самолетами. Их вернут специально выделенными для этого бортами. Отправят ли таким же образом 283 членов экипажа, не сообщается, пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Демирорен» (DHA).
Пассажиры судна осмотрели достопримечательности города Амасры и одноименного уезда, где пришвартовался лайнер. Пока они остаются в городе. В компании Miray Cruises, которой принадлежит судно, сообщили, что для туристов «круиз продолжается в обычном режиме: работают рестораны, доступны развлечения, в том числе спа-зона, детская анимация».
18 января лайнер пришвартовался в порту Амасры. Во время стоянки начался сильный шторм со скоростью ветра более 40 км/ч. Из-за этого судно повредило восемь причальных сооружений. Пострадавших в результате данного инцидента нет. Пассажиров из Сочи высадили из лайнера только спустя сутки.
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