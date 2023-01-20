Пассажиров лайнера Astoria Grande, врезавшегося в пристань, отправят в Сочи самолетами

Всех 385 пассажиров российского лайнера Astoria Grande отправят в Сочи самолетами. Их вернут специально выделенными для этого бортами. Отправят ли таким же образом 283 членов экипажа, не сообщается, пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Демирорен» (DHA).

Фото: соцсети

Пассажиры судна осмотрели достопримечательности города Амасры и одноименного уезда, где пришвартовался лайнер. Пока они остаются в городе. В компании Miray Cruises, которой принадлежит судно, сообщили, что для туристов «круиз продолжается в обычном режиме: работают рестораны, доступны развлечения, в том числе спа-зона, детская анимация».

18 января лайнер пришвартовался в порту Амасры. Во время стоянки начался сильный шторм со скоростью ветра более 40 км/ч. Из-за этого судно повредило восемь причальных сооружений. Пострадавших в результате данного инцидента нет. Пассажиров из Сочи высадили из лайнера только спустя сутки.

Татьяна Ручкина

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