Нужна им квартира турецкая

$45 млн за виллу в Арабских Эмиратах — именно столько, как выяснил “Ъ FM”, заплатил в прошлом году за недвижимость один из российских клиентов. Соотечественники в 2022 году обошли всех иностранцев в Дубае по количеству заключенных сделок и уже скупают арабскую недвижимость этажами. А в Турции россияне лидируют по числу полученных ВНЖ при покупке жилья. Так сколько можно заработать на дубайской и турецкой недвижимости? И так ли она привлекательна? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Почти $57 млрд заработали Арабские Эмираты в прошлом году на продаже недвижимости. Число сделок, как пишет агентство Bloomberg, выросло на 80%, побив рекорд 14-летней давности. Виноваты, как обычно, русские, которые скупают все, не торгуясь. По данным брокерской фирмы Betterhomes, за прошлый год в Дубае зарегистрировано более 86 тыс. сделок по купле и продаже жилья, и большая часть из них приходится на россиян.

Цены на жилье стартуют со $150 тыс. Арабские риэлторы уже освоили «Авито» и выложили там почти 3 тыс. объектов. Между тем средний чек премиальной недвижимости, которую покупают россияне, начинается от $1 млн, рассказала основательница компании Kalinka Middle East Екатерина Румянцева: «Если мы говорим о рынке первичной недвижимости, то за эти деньги можно купить в элитном, очень качественном строящемся комплексе квартиру с двумя спальнями площадью около 100 кв. м. Платить за нее вы будете на протяжении четырех лет. Первоначальный взнос составит 30%, плюс 4% — пошлина при покупке в Дубае. В Абу-Даби ее размер 2%. Таким образом на территории Арабских Эмиратов предоставляется длинная рассрочка без процентов».

Прирост цены в год составляет порядка 10%, добавляет госпожа Румянцева. Так что пока строится комплекс, можно заработать до 30% на инвестициях в дубайскую новостройку. Но это лишь цифры, а что будет через три года, сказать сложно, может, и в Дубае цены пойдут вниз. Впрочем, сейчас Арабские Эмираты россияне выбирают в качестве запасного аэродрома и диверсификации активов. Местная недвижимость при аренде приносит от 7% годовых, и россияне скупают объекты в знаковых проектах уже этажами. Вместе с тем за покупку недвижимости ни ВНЖ, ни тем более гражданства, Арабские Эмираты не дают. Можно получить лишь резидентскую визу сроком от шести месяцев до 10 лет. Минимальный порог входа — $205 тыс.

А вот турецкую недвижимость россияне выбирают именно из-за паспорта, рассказал руководитель проекта о зарубежной недвижимости Tranio.ru Георгий Качмазов: «В Стамбуле в основном есть спрос на паспортную программу, чтобы затем сдавать купленную недвижимость в аренду.

В курортных локациях клиенты присматриваются к объектам в премиальном Бодруме и к более недорогими вариантам в Аланье и Фетхие. Большинство действительно покупает квартиры в новостройках.

Рынок предлагает инвесторам доходность от сдачи в аренду от 5% и рассказы о том, что это все подорожает на 20-30% при перепродаже. Я склонен полагать, что те, кто приобретает эту недвижимость для того, чтобы получить турецкий паспорт, скорее всего продадут ее в итоге дешевле, но при этом решат свои основные задачи».

Но и расстаться с квартирой, которая позволила получить турецкий паспорт, согласно местным законам, можно только через три года. Сейчас для гражданства достаточно инвестировать $400 тыс. в коммерческую или жилую недвижимость, хотя еще летом 2022-го эта цифра была на $150 тыс. И в этом году минимальный порог могут снова поднять, предупредил генеральный директор компании Sapiro Estate Иван Сапиро:

«Сейчас лучшее время, чтобы присмотреться к турецкому гражданству, потому как получить его для всех членов семьи можно, купив квартиру за $400 тыс. В феврале-марте ожидается много нововведений, в том числе и повышение порога инвестиций до $1 млн в обмен на паспорт Турции. Кроме того, не исключен запрет на получение гражданства для всех членов семьи. Речь идет о том, чтобы претендовать на него мог только непосредственно инвестор, а его родные — только на вид на жительство».

Кроме того, если вы хотите купить недвижимость в Турции ради паспорта, будьте осторожны, предупреждают риэлторы: местные брокеры иногда завышают цены, и этот факт всплывает только при подаче документов на гражданство.

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