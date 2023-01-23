Девелопер GloraX начал строить первую школу на намыве Васильевского острова

Девелопер GloraX приступил к строительству первой школы на намывных территориях Васильевского острова в Петербурге. Во всем районе работают восемь средних общеобразовательных школ, а их здания были построены в советские годы или ранее, пишет «Деловой Петербург».

Открытие первой школы площадью 17,9 тыс. кв. м. на намыве запланировано на 2025 год. Она станет частью жилого комплекса «GloraX Василеостровский». Образовательное учреждение будет рассчитано на 685 учащихся и включает 35 классов. В декабре 2022 года на намывных территориях строилось 432,3 тыс. кв.м. жилья в категории масс-маркета и еще 58,7 тыс. кв. м. в сегменте бизнес-класса. При этом новые кварталы остаются слабо обеспеченными социальной инфраструктурой.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Шушарах откроют новую школу №93 для начальных классов с 1 февраля.

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