В Шушарах откроют новую школу №93 для начальных классов с 1 февраля

В Шушарах с 1 февраля откроет свои двери общеобразовательная школа, которая рассчитана на 1925 детей. С началом второго месяца зимы в ней уже будут обучаться 750 школьников начальных классов, старшеклассников переведут с 1 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Как писали городские СМИ, эту школу планировалось сдать еще в 2017 году. Ее готовность 21 января проинспектировал губернатор Александр Беглов. Пока что учебное заведение приписали к существующей школе №93, которая в несколько раз переполнена. В новом здании будет два корпуса, учебный и спортивный. Ученикам будут доступны шесть физкультурных залов, два бассейна и большой актовый зал. Оборудование, в том числе для химико-биологического гранта, было закуплено заранее.

Впоследствии оба здания выкупят в собственность города, на что в городском бюджете заложено 2,6 млрд руб. В школе в будущем также планируют создать зимний сад и ищут отдельное помещение для кванториума, запуск которого запланирован на 2024 год.

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